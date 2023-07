Commonwealth Weightlifting Championship में भारत का बोलबाला, दूसरे दिन 3 गोल्ड मेडल किए अपने नाम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन गुरुवार को सीनियर वर्ग में भारत के शुभम टोडकर ने 61 किग्रा स्पर्धा का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 59 किग्रा महिला वर्ग में भारत की पोपी हजारिका ने गोल्ड मेडल जीता।

पोपी ने 84 और क्लीन एंड जर्क में 105 किग्रा भार उठाया। जूनियर 59 किलोग्राम महिला वर्ग में मालटा की तनीसाई थ्रोनटन ने 186 किग्रा भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। भारत की सोमन सिंह को 167 किग्रा भार उठाकर रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा।

Day 2⃣ of Commonwealth Weightlifting 🏋️ Championships 2023 begins with 3⃣🥇& 1⃣🥈for 🇮🇳!

Our medalists of the day so far👇

1. #KheloIndia Athlete Golom Tinku won 🥇 in Men's 61kg Youth category with a total lift of

230kg

2. #KheloIndia Athlete Sidhanta Gogoi won🥇in Men's… pic.twitter.com/Va3Fbgchbm— SAI Media (@Media_SAI) July 13, 2023