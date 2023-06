Asian Kabaddi Championship 2023 में भारत ने रचा इतिहास, 8वीं बार फाइनल में ईरान को हराकर बना चैंपियन

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क।India won Asian Kabaddi Championship 2023 भारत ने शुक्रवार को कोरिया के बुसान में डोंग-यूई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेओकडांग सांस्कृतिक केंद्र में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराया। नौ सीजन में यह भारत का आठवां खिताब है।

भारतीय कप्तान पवन सहरावत ने सुपर 10 के साथ टीम का नेतृत्व किया। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम खेल के पहले पांच मिनट में ईरान से पिछड़ गई। हालांकि, डिफेंडरों के कुछ टैकल प्वाइंट और कप्तान पवन सहरावत के साथ असलम इनामदार की सफल रेड ने ईरान को 10वें मिनट में मैच का पहला ऑल-आउट दे दिया।

भारतीय कबड्डी टीम ने शानदार आलराउंड प्रदर्शन के दम पर तेजी से अपनी बढ़त बना ली। मौजूदा चैंपियन भारत ने ईरान को कुछ आसान बोनस प्वाइंट्स दिए, लेकिन बाद में भारत ने 19वें मिनट में ईरान को दूसरा ऑलआउट कर दिया। दूसरे हाफ में भारत 23-11 से आगे रहा। हालांकि ईरानी कप्तान मोहम्मदरेजा शादलौई चियानेह ने दो प्वाइंट्स की रेड के बाद सुपर रेड के साथ 29वें मिनट में भारत को पहला ऑल-आउट करने में मदद की।

