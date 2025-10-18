Language
    Sultan Johor Cup: भारतीय जूनियर हॉकी टीम रिकॉर्ड आठवीं बार फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया से होगा खिताबी मुकाबला

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:46 AM (IST)

    भारतीय जूनियर हॉक टीम ने सुल्तान ऑफ जोहोर कप के फाइनल में जगह बना ली है और खिताबी मुकाबले में उसके सामने ऑस्ट्रेलियाकी चुनौती होगी। 

    भारत ने मलेशिया को दी मात

    पीटीआई,जोहोर बाहरू: भारत ने शुक्रवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में मेजबान मलेशिया को 2-1 से हराकर सुल्तान ऑफ जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली।

    भारत ने गुरजोत सिंह (22वें मिनट) और सौरभ आनंद कुशवाहा (48वें मिनट) के जरिए मिले दो पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर जीत हासिल की और आठवीं बार फाइनल में जगह बनाई। शनिवार को होने वाले फाइनल में उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा।

    बारिश ने डाला खलल

    मलेशिया के लिए एकमात्र गोल नवीनेश पनिकर ने 43वें मिनट में किया। दोनों टीमों की शुरुआत खराब रही, क्योंकि वर्षा के कारण मैच देर से शुरू होने के बाद टीमों को स्थिति से निपटना मुश्किल लगा। शुरुआत में भारत ने लंबी हवाई गेंदों से मलेशिया को चौंकाने की कोशिश की और दूसरे क्वार्टर की शुरुआत आक्रामक तरीके से कर लगातार दो पेनाल्टी कॉर्नर जीते।

    गंवाए मौके

    भारत एक गोल की मामूली बढ़त के साथ ब्रेक में गया, लेकिन उसने कई मौके भी गंवाए। उन्हें पहले दो क्वार्टर में नौ पेनाल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वे सिर्फ एक को गोल में बदल पाए। बराबरी के लिए प्रयासरत मलेशिया ने आगे कई मौके बनाए, जिससे उन्हें दो पेनाल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार बचाव किए।