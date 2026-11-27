पीटीआई, नई दिल्ली। देश में खेल बुनियादी ढांचे के तेजी से हो रहे विकास को रेखांकित करते हुए भारत ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के फ्यूचर होस्ट कमीशन के साथ ऑनलाइन बैठक में 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपना विजन और प्रस्तावित रोडमैप पेश किया।

30 मिनट तक चले इस प्रेजेंटेशन के बाद कोलिंडा ग्राबर-कितारोविच की अगुआई वाले नौ सदस्यीय फ्यूचर होस्ट कमीशन के साथ करीब 20 मिनट तक संक्षिप्त चर्चा हुई। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने कहा कि प्रेजेंटेशन में प्रस्तावित मेजबान शहर अहमदाबाद की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई।

इन बातों की दी गई जानकारी इसमें खेल बुनियादी ढांचे के साथ-साथ आईओए को शहर, राज्य और केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग को भी शामिल किया गया। जानकारी के अनुसार, इसमें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने के भारत के अनुभव, प्रस्तावित खेल स्थलों के विकास की योजनाओं और ओलंपिक के आयोजन के लिए दीर्घकालिक विजन पर भी चर्चा की गई। जर्मनी, हंगरी, कतर, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किये भी 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दौड़ में शामिल हैं। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, तुर्किये फ्यूचर होस्ट कमीशन के सामने अपना पहला प्रेजेंटेशन पहले ही दे चुका है।

दिसंबर में होगा जनता की राय जानने के लिए सर्वे प्रेजेंटेशन के बाद आईओसी भारत की मेजबानी की दावेदारी को लेकर आम जनता की राय जानने के लिए एक गुमनाम सर्वे कराएगा। यह सर्वे दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है। अगले साल मार्च में भारत की दावेदारी के मूल्यांकन में इस सर्वे की अहम भूमिका होगी। इसके बाद रणनीतिक संवाद का चरण शुरू होगा। इस चरण में मेजबानी की इच्छुक देशों को फ्यूचर होस्ट प्रश्नावली और वित्तीय गारंटी से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया देनी होगी।