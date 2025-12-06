Junior Hockey World Cup: रोमांचक मुकाबले में भारत ने बेल्जियम को पटक सेमीफाइनल में बनाई जगह, शूटआउट में हुआ फैसला

पीटीआई, चेन्नई: निर्धारित समय में आखिरी मिनट में गोल गंवाने के बाद भारतीय टीम ने बेल्जियम को शुक्रवार को शूटआउट में गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह के शानदार प्रदर्शन के दम पर 4-3 से हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।

भारत का सामना अब सात दिसंबर को जर्मनी से होगा, जबकि स्पेन की भिड़ंत अर्जेंटीना से होगी। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर था। भारतीय टीम को आखिरी सीटी बजने से एक मिनट पहले कोताही बरतने का खामियाजा भुगतना पड़़ा और रोजे नाथन के गोल की मदद से बेल्जियम ने मैच को शूटआउट तक खींच दिया।

इन खिलाड़ियों ने किए गोल शूटआउट में भारत के लिए शारदानंद तिवारी ने तीन (पेनाल्टी स्ट्रोक पर) और अंकित पाल ने एक गोल किया, जबकि बेल्जियम के लिए हुजो लाबुशेरे, जी हाआक्स और चा‌र्ल्स एल ने गोल दागे। इसी के साथ भारत ने अपनी खिताबी जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा है लेकिन साथ ही ये मैच उसके लिए सीखने वाला भी रहा। अगर भारतीय खिलाड़ी आखिरी मिनटों में गलतियां नहीं करते तो शूटआउट की जरूरत नहीं पड़ती। सेमीफाइनल से पहले भारत को अपनी कमियों पर काम करना होगा।

फ्रांस को मिली हार वहीं सात बार की चैंपियन जर्मनी ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में पिछली उपविजेता फ्रांस को शूटआउट में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि स्पेन और अर्जेंटीना ने भी अंतिम चार में जगह बना ली। स्पेन ने न्यूजीलैंड को 4-3 से और अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 1-0 से हराया।

दो साल पहले खेले गए फाइनल की यादें ताजा करते हुए जर्मनी ने एक बार फिर जोश से भरी फ्रांस टीम पर अपना दबदबा कायम रखा। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम पर यह मुकाबला देखने के लिए दोनों यूरोपीय दिग्गज टीमों के खिलाड़ियों के परिजन मौजूद थे जो लगातार हौसलाअफजाई कर रहे थे। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद मैच शूटआउट तक खिंचा।