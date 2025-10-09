भारत ने विश्व जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में पक्का किया पदक
भारत ने गुरुवार को कोरिया को हराकर विश्व जूनियर मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इसके साथ ही टूर्नामेंट के इतिहास में अपना पहला पदक पक्का कर लिया। इंडोनेशिया ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 45-35, 45-35 से हराया।
गुवाहाटी, प्रेट्र। भारत ने गुरुवार को कोरिया को हराकर विश्व जूनियर मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इसके साथ ही टूर्नामेंट के इतिहास में अपना पहला पदक पक्का कर लिया। मेजबान भारत ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 44-45, 45-30, 45-33 से जीत हासिल की।
लगभग तीन घंटे तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले के बाद भारत ने बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार मिक्स्ड टीम स्पर्धा में पदक सुनिश्चित किया। सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ी एशियाई अंडर-19 मिक्स्ड टीम चैंपियन इंडोनेशिया से भिड़ेंगे।
इंडोनेशिया ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 45-35, 45-35 से हराया। यह मुकाबला गुवाहाटी के नेशनल सेंटर आफ एक्सीलेंस में खेला गया। भारत ने जिस तरह क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी टीम संयोजन किया था, उससे यह साफ था कि कोरिया की डबल्स जोड़ी की ताकत को देखते हुए टीम अपनी सिंगल्स खिलाड़ियों पर अधिक निर्भर थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।