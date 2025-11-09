Language
    सड़क हादसे में महिला खिलाड़ी की मौत, खेल जगत और घर में पसरा मातम, पुलिस ने केस दर्ज जांच की शुरू

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:31 PM (IST)

    लखनऊ में एक महिला खिलाड़ी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। पुलिस ने परिवार का शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। 

    सड़क हादसे में महिला खिलाड़ी की मौत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए सड़क हादसे में एक महिला खिलाड़ी की मौत हो गई है। राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी 23 साल की हॉकी प्लेयर जूली यादव ने रविवार सुबह एक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। जूली लखनऊ के एलडीए कॉलोनी के एलपीएस स्कूल में बतौर स्पोर्ट्स टीचर काम करती थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह स्कूल में इंटर स्कूल बैडमिंडन चैंपियनशिप की तैयारी में लगी थीं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जूली आज सुबह जब स्कूल पहुंची तो उन्हें पता चला की वह मोबाइल तो घर पर ही भूल गईं। मोबाइल लेने के लिए वह अपनी बाइक होन्डा शाइन से दोबारा घर गईं। लौटते वक्त मोडा मोड़ पुलिस स्टेशन एरिया में एक ट्रक ने उनकी गाड़ी में जोर से टक्कर मार दी जिससे वह गिर गईं। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन अस्पताल पहुंचने पर ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    घर पर पसरा मातम

    उनकी मौत की खबर से परिवार और खेल समुदाय को गहरा सदमा लगा है। उनके पिता अजय यादव और मां बेहद दुखी हैं। रिश्तेदारों का कहना है कि जूली काफी मददगार नेचर की थीं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थीं। जूली ने इसी साल अप्रैल में स्कूल ज्वाइन किया था। स्कूल के प्रिंसिपल राकेश सिंह ने कहा कि वह आठ ब्रांच में बैडमिंटन चैंपियनशिप की देखरेख कर रही थीं।

    पुलिस ने केस किया दर्ज

    पुलिस ने पैरा स्टेशन थाने में परिवार की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। वाहन की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि आरोपित को जल्दी पकड़ा जाएगा।