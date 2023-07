Commonwealth Championship में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी ने जीता स्वर्ण, Mirabai Chanu को चाहती हैं पछाड़ना

ग्रेटर नोएडा, प्रिंट्र। मीराबाई चानू कई खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं, लेकिन ज्ञानेश्वरी देवी के लिए वह प्रतिस्पर्धी भी हैं और यह प्रतिभाशाली भारोत्तोलक टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता की तरह सफलता हासिल करने का ही नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा में उन्हें पीछे छोड़ने का भी सपना देखती हैं।

ज्ञानेश्वरी भी मीराबाई की तरह 49 किग्रा वर्ग में चुनौती पेश करती हैं। पिछले वर्ष रैंकिंग सीरीज में 20 वर्ष की यह खिलाड़ी पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई के बाद दूसरे स्थान पर रही थीं। ज्ञानेश्वरी इस महीने जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी, लेकिन वह एशियाई खेलों में भाग लेने से चूक गईं, जहां मीराबाई 49 किग्रा भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

ज्ञानेश्वरी ने कहा कि इस बार एशियाई खेलों में मीरा दीदी वहां हैं, लेकिन अगले सत्र में मैं निश्चित रूप से वहां रहूंगी।' छत्तीसगढ़ के भोंडिया गांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी ने बुधवार को यहां राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 178 किग्रा (78 किग्रा और 98 किग्रा) के कुल प्रयास के साथ 49 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता।

3⃣ more🥇& 1⃣🥈added to 🇮🇳's existing set of 🎖️tally at the #CommonwealthWeightliftingChampionships2023🏋️

Koyel Bar clinched 🥇in 49kg Youth Category with a total lift of 152kg. #KheloIndia Athlete Gyaneshwari Yadav won 2⃣🥇in 49kg Junior & Senior Category respectively with a… pic.twitter.com/Dsk2gxf3n0— SAI Media (@Media_SAI) July 12, 2023