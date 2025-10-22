कांस्य पदक की दौड़ में विश्वजीत मोरे, दीक्षा मलिक क्वालीफिकेशन दौर में हारीं

नोवी साद (सर्बिया), प्रेट्र। ग्रीको रोमन पहलवान विश्वजीत मोरे ने कांस्य पदक के प्लेआफ में जगह बनाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की पदक की उम्मीदों को बनाए रखा जबकि तीन भारतीय महिला पहलवान बुधवार को अपने-अपने पहले दौर के मुकाबले हार गईं। हन्नी कुमारी (50 किग्रा) यूडब्ल्यूडब्ल्यू ध्वज तले प्रतिस्पर्धा कर रही स्वियातलाना कटेंका के खिलाफ एक करीबी मुकाबले में पटखनी खाने से हार गईं।

कटेंका ने जब भारतीय पहलवान के खिलाफ पिन मूव हासिल किया तो स्कोर 4-6 था। दीक्षा मलिक (72 किग्रा) क्वालीफिकेशन दौर से आगे नहीं बढ़ सकीं और चीन की युकी लियू से 3-9 से हार गईं। इसके बाद लियू को भी हार का सामना करना पड़ा, जिससे इस भारतीय पहलवान के लिए प्रतियोगिता में बने रहने का रास्ता बंद हो गया। प्रिया मलिक (76 किग्रा) को भी क्वालीफिकेशन में हार का सामना करना पड़ा।

तकनीक से दी मात अमेरिका की काइली रेनी वेल्कर ने उन्हें तकनीकी श्रेष्ठता (10-0) से करारी शिकस्त दी। अमेरिकी पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और अगर वह अगला मुकाबला जीत जाती हैं तो प्रिया के लिए रेपेचेज का रास्ता खुल जाएगा। विश्वजीत मोरे ने ग्रीको रोमन में जार्जिया के जियोर्जी कोचालिड्जे के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता (9-1) से मुकाबला जीतकर रेपेचेज में अपने मौके का पूरा फायदा उठाया।