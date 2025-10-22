Language
    कांस्य पदक की दौड़ में विश्वजीत मोरे, दीक्षा मलिक क्वालीफिकेशन दौर में हारीं

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:18 PM (IST)

    कटेंका ने जब भारतीय पहलवान के खिलाफ पिन मूव हासिल किया तो स्कोर 4-6 था। दीक्षा मलिक (72 किग्रा) क्वालीफिकेशन दौर से आगे नहीं बढ़ सकीं और चीन की युकी लियू से 3-9 से हार गईं। इसके बाद लियू को भी हार का सामना करना पड़ा, जिससे इस भारतीय पहलवान के लिए प्रतियोगिता में बने रहने का रास्ता बंद हो गया। प्रिया मलिक (76 किग्रा) को भी क्वालीफिकेशन में हार का सामना करना पड़ा।

    Hero Image

    विश्वजीत मोरे ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में बनाई जगह। फोटो- सोशल मीडिया

    नोवी साद (सर्बिया), प्रेट्र। ग्रीको रोमन पहलवान विश्वजीत मोरे ने कांस्य पदक के प्लेआफ में जगह बनाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की पदक की उम्मीदों को बनाए रखा जबकि तीन भारतीय महिला पहलवान बुधवार को अपने-अपने पहले दौर के मुकाबले हार गईं। हन्नी कुमारी (50 किग्रा) यूडब्ल्यूडब्ल्यू ध्वज तले प्रतिस्पर्धा कर रही स्वियातलाना कटेंका के खिलाफ एक करीबी मुकाबले में पटखनी खाने से हार गईं।

    तकनीक से दी मात

    अमेरिका की काइली रेनी वेल्कर ने उन्हें तकनीकी श्रेष्ठता (10-0) से करारी शिकस्त दी। अमेरिकी पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और अगर वह अगला मुकाबला जीत जाती हैं तो प्रिया के लिए रेपेचेज का रास्ता खुल जाएगा। विश्वजीत मोरे ने ग्रीको रोमन में जार्जिया के जियोर्जी कोचालिड्जे के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता (9-1) से मुकाबला जीतकर रेपेचेज में अपने मौके का पूरा फायदा उठाया।

    कुणाल भी हुए बाहर

    अब उनका मुकाबला कजाकिस्तान के येरासिल ममायर्बेकोव से होगा। कुणाल हालांकि 60 किग्रा वर्ग में क्वार्टर फाइनल में इजराइल के मेलकामु फेटेने से 2-4 से हारकर बाहर हो गए। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत सर्बिया के रोलैंड वर्गा पर तकनीकी श्रेष्ठता (8-0) से प्रभावशाली जीत के साथ की थी। प्रिंस 82 किग्रा में अपना क्वालीफिकेशन मुकाबला उज्बेकिस्तान के समंदर बोबोनाजारोव से हार गए।

