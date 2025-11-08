असम राइफल्स हाफ मैराथन का अगला संस्करण दिसंबर में, जीतने वालों को मिलेंगे लाखों रुपये

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। असम राइफल्स हाफ मैराथन का पांचवां संस्करण इस साल 14 दिसंबर को मेघालय के शिलांग में आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा आयोजकों ने शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की।

भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक असम राइफल्स जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी और जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, द्वारा आयोजित यह मैराथन पहली बार 2021 आयोजित किया गया था। यह मैराथन फिटनेस, सौहार्द और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था।

लाखों में है ईरानी राशि पांचवें संस्करण में 12 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से अधिक आयु के 3000 से अधिक धावक तीन अलग-अलग दूरियों – 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी – में भाग लेंगे। धावक न केवल ऊपरी शिलांग के सबसे मनोरम मार्ग पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि 20 लाख रुपये की भारी-भरकम पुरस्कार राशि के लिए भी प्रतिस्पर्धा करेंगे। आयोजकों ने इस वर्ष की असम राइफल्स हाफ मैराथन के लिए फिनिशर मेडल, ग्रे और मैरून रंग की जर्सी और रूट का भी अनावरण किया।