Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    असम राइफल्स हाफ मैराथन का अगला संस्करण दिसंबर में, जीतने वालों को मिलेंगे लाखों रुपये

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    हर साल की तरह इस साल भी असम राइफल्स का हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। ये मैराथन दिसंबर में होगी जिसमें 20 लाख रुपये की ईनामी राशि दी जाएगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। असम राइफल्स हाफ मैराथन का पांचवां संस्करण इस साल 14 दिसंबर को मेघालय के शिलांग में आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा आयोजकों ने शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक असम राइफल्स जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी और जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, द्वारा आयोजित यह मैराथन पहली बार 2021 आयोजित किया गया था। यह मैराथन फिटनेस, सौहार्द और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था।

    लाखों में है ईरानी राशि

    पांचवें संस्करण में 12 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से अधिक आयु के 3000 से अधिक धावक तीन अलग-अलग दूरियों – 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी – में भाग लेंगे। धावक न केवल ऊपरी शिलांग के सबसे मनोरम मार्ग पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि 20 लाख रुपये की भारी-भरकम पुरस्कार राशि के लिए भी प्रतिस्पर्धा करेंगे। आयोजकों ने इस वर्ष की असम राइफल्स हाफ मैराथन के लिए फिनिशर मेडल, ग्रे और मैरून रंग की जर्सी और रूट का भी अनावरण किया।

    असम राइफल्स मुख्यालय महानिदेशक का संदेश

    इस अवसर पर असम राइफल्स मुख्यालय के अधिकारी प्रतिनिधि कर्नल नवजोत सिंह (एसएम) ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि असम राइफल्स हाफ मैराथन का पाँचवाँ संस्करण इस वर्ष 14 दिसंबर को ऊपरी शिलांग में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन लगभग 3000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ पूर्वोत्तर में दौड़ का सबसे बहुप्रतीक्षित उत्सव बन गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने पुरस्कार राशि को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है।"