FIDE World Cup 2025: उलटफेर से बचे प्रगनानंद, एरिगेसी ने खेला ड्रॉ

नई दिल्ली, जेएनएन : पणजी में खेले जा रहे फिडे शतरंज विश्व कप के चौथे दौर में मंगलवार को आर प्रगनानंद उलटफेर से बच गए। वहीं ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी, कार्तिक वेंकटरमन और पी हरिकृष्णा ने अपने-अपने मुकाबले ड्रॉ खेले। अब दूसरे गेम में अर्जुन, प्रगनानंद और हरिकृष्णा से जीत की उम्मीद रहेगी ताकि वे प्री-क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का कर सकें। दूसरी वरीयता प्राप्त अर्जुन एरिगेसी ने अनुभवी हंगरी के ग्रैंडमास्टर पीटर लेको के विरुद्ध मात्र 20 चालों में मुकाबला बराबरी पर समाप्त किया।

हरिकृष्णा ने 32 चालों में किया ड्रॉ वहीं हरिकृष्णा ने स्वीडन के जीएम निल्स ग्रांडेलियस को 32 चालों में रोका, जबकि कार्तिक ने वियतनाम के ग्रैंडमास्टर ले क्वांग लियेम से 36 चालों में ड्रॉ खेला। उधर शीर्ष बोर्डों में से एक पर आर प्रगनानंद ने 14वीं चाल में 'डी पान' आगे बढ़ाकर एक गलत कदम उठाया, जिससे उन्हें समय दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि रूस के डुबोव निर्णायक चाल नहीं खोज पाए, जो उन्हें जीत दिला सकती थी। आखिरकार दोनों खिलाड़ियों ने 41 चालों के बाद हाथ मिलाकर मुकाबला बराबरी पर समाप्त किया।