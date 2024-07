Olympics 2024: ओलंपिक में भारत 4x400 रिले रेस में फाइनल में पहुंचा? सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो का क्या है सच

इस कड़ी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी हरलीन देओल का भी नाम शामिल हुआ। हरलीन ने भी एक्स हैंडल पर रेस का एक वीडियो शेयर करते हुए भारत को फाइनल में पहुंचने की बधाई दी। हालांकि, गलत खबर होने के बाद हरलीन ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दी।

India makes it to finals. Have a look. #OlympicGames pic.twitter.com/IU387FvYcq