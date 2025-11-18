ई-गेमिंग कंपनियों की मुश्किलें बढ़ीं, देश में कई जगह ईडी ने की छापेमारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ई-गेम खेलने वालों को चूना लगाने वाली ई-गेमिंग कंपनियों पर ईडी का शिकंजा कस गया है। इस मामले में ईडी ने दो ई-गेमिंग कंपनियों विंजो और गेम्जक्राफ्ट से जुड़े दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थिति ठिकानों पर छापा मारा है।

ईडी के अनुसार, दोनों कंपनियां एल्गोरिद्म में बदलाव कर ई-गेम खेलने वालों को चूना लगाती थीं। इसके साथ ही उससे हुई कमाई को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेश भेज देती थीं। ईडी इस मामले की मनीलांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत जांच कर रही है।

11 स्थान पर छापा ईडी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन 11 स्थानों पर छापा मारा गया है, उनमें से पांच बेंगलुरु, चार दिल्ली और दो गुरुग्राम में हैं। इनमें कंपनियों के कारपोरेटऑफिस के साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), चीफ ऑपरेशनलऑफिसर (सीओओ) और चीफ फाइनेंस आफिसर (सीएफओ) के आवास भी शामिल हैं। इन कंपनियों के खिलाफ एल्गोरिद्म में बदलाव कर ई-गेम खेलने वालों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में बेंगलुरु पुलिस पहले से एफआइआर दर्ज कर जांच कर रही है।