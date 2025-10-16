Delhi Golf Club: दिल्ली गोल्फ क्लब पर रोरी मैक्लराय पर होंगी सभी की नजरें
दिल्ली गोल्फ क्लब में डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप गुरुवार से शुरू हो रही है, जिसमें पांच बार के मेजर विजेता रोरी मैक्लराय पहली बार भारत में खेलेंगे। 35 करोड़ रुपये की इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में शुभंकर शर्मा और अनिर्बान लाहिड़ी भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। मैक्लराय के साथ शेन लावरी, ब्रायन हारमन और टॉमी फ्लीटवुड जैसे दिग्गज भी हिस्सा ले रहे हैं। कुल 26 भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं, जिनमें युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं। यह भारतीय गोल्फरों के लिए अपने घरेलू मैदान पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को साबित करने का एक बड़ा अवसर है।
जेएनएन, नई दिल्ली। Delhi Golf Club: दिल्ली गोल्फ क्लब (डीजीसी) पर गुरुवार से दुनिया भर के दिग्गज गोल्फर डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप में टकराएंगे, जिसमें सभी की नजरें होंगी पांच बार के मेजर विजेता रोरी मैक्लराय पर जो भारत में पहली बार खेल रहे हैं। चार मिलियन डालर (लगभग 35 करोड़ रुपये) की इनामी राशि वाली इस चैंपियनशिप में शुभंकर शर्मा और अनिर्बान लाहिड़ी भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे। भारत के लिए यह मौका है कि वह अपने घरेलू मैदान पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाडि़यों के खिलाफ अपनी प्रतिभा का दम दिखाए।मैक्लराय ने इसी वर्ष मास्टर्स जीतकर अपना करियर ग्रैंडस्लैम पूरा किया था।
36 वर्षीय मैक्लराय ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां मैं लंबे समय से आना चाहता था। 18 साल के पेशेवर करियर के बाद भी नई जगह पर खेलने का अवसर मिलना मेरे लिए उत्साहजनक है। मैक्लराय के साथ दो और मेजर विजेता शेन लावरी और ब्रायन हारमन तथा टामी फ्लीटवुड, विक्टर होवलैंड, बेन ग्रिफिन और दो बार के रायडर कप कप्तान ल्यूक डोनाल्ड जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। टामी फ्लीटवुड और शेन लावरी भी लंबे समय बाद भारत लौट रहे हैं।
फ्लीटवुड 2016 के बाद पहली बार भारत में खेलेंगे। उन्होंने कहा, नौ साल बाद यहां लौटना शानदार अहसास है। यह साल मेरे लिए खास रहा है। पीजीए टूर जीत और रायडर कप सफलता के साथ। मैक्लराय फिलहाल रेस टू दुबई रैंकिंग में शीर्ष पर हैं और पहले दो राउंड में वे विक्टर होवलैंड और बेन ग्रिफिन के साथ टी-आफ करेंगे। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 26 भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय खिताब जीत चुके लाहिड़ी और शुभंकर के अलावा शिव कपूर, राहिल गंगजी और अजीतेश संधू प्रमुख हैं।
लाहिरी ने 2015 में इसी कोर्स पर इंडियन ओपन जीतकर इतिहास रचा था। लाहिड़ी ने कहा, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कोर्स की भावना वही है। यहां लौटकर बेहद अच्छा लग रहा है। भारतीय युवा खिलाडि़यों के लिए यह टूर्नामेंट खुद को साबित करने का बड़ा मंच है। वीर अहलावत, युवराज संधू और अर्जुन प्रसाद जैसे नाम इस मौके को भुनाना चाहेंगे। अहलावत ने पिछले साल पीजीटीआइ आर्डर आफ मेरिट मेरिट जीतकर डीपी वर्ल्ड टूर कार्ड हासिल किया था। अहलावत ने कहा, डीजीसी का लेआउट हमें फायदा देगा क्योंकि हम बचपन से यहां खेलते आए हैं।
