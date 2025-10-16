Delhi Golf Club: दिल्ली गोल्फ क्लब पर रोरी मैक्लराय पर होंगी सभी की नजरें

जेएनएन, नई दिल्ली। Delhi Golf Club: दिल्ली गोल्फ क्लब (डीजीसी) पर गुरुवार से दुनिया भर के दिग्गज गोल्फर डीपी व‌र्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप में टकराएंगे, जिसमें सभी की नजरें होंगी पांच बार के मेजर विजेता रोरी मैक्लराय पर जो भारत में पहली बार खेल रहे हैं। चार मिलियन डालर (लगभग 35 करोड़ रुपये) की इनामी राशि वाली इस चैंपियनशिप में शुभंकर शर्मा और अनिर्बान लाहिड़ी भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे। भारत के लिए यह मौका है कि वह अपने घरेलू मैदान पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाडि़यों के खिलाफ अपनी प्रतिभा का दम दिखाए।मैक्लराय ने इसी वर्ष मास्टर्स जीतकर अपना करियर ग्रैंडस्लैम पूरा किया था।

36 वर्षीय मैक्लराय ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां मैं लंबे समय से आना चाहता था। 18 साल के पेशेवर करियर के बाद भी नई जगह पर खेलने का अवसर मिलना मेरे लिए उत्साहजनक है। मैक्लराय के साथ दो और मेजर विजेता शेन लावरी और ब्रायन हारमन तथा टामी फ्लीटवुड, विक्टर होवलैंड, बेन ग्रिफिन और दो बार के रायडर कप कप्तान ल्यूक डोनाल्ड जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। टामी फ्लीटवुड और शेन लावरी भी लंबे समय बाद भारत लौट रहे हैं।

फ्लीटवुड 2016 के बाद पहली बार भारत में खेलेंगे। उन्होंने कहा, नौ साल बाद यहां लौटना शानदार अहसास है। यह साल मेरे लिए खास रहा है। पीजीए टूर जीत और रायडर कप सफलता के साथ। मैक्लराय फिलहाल रेस टू दुबई रैंकिंग में शीर्ष पर हैं और पहले दो राउंड में वे विक्टर होवलैंड और बेन ग्रिफिन के साथ टी-आफ करेंगे। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 26 भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय खिताब जीत चुके लाहिड़ी और शुभंकर के अलावा शिव कपूर, राहिल गंगजी और अजीतेश संधू प्रमुख हैं।