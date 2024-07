Wimbledon 2024: रोमांचक मुकाबले में कार्लोस अलकराज ने नोवाक जोकोविच को दी मात, दूसरी बार जीता विंबलडन का खिताब

एंडी मरे: 2 बार

स्टेन वावरिंका: 2 बार

कार्लोस अलकराज: 2 बार

रोजर फेडरर: 1 बार

डेनियल मेदवेदेव: 1 बार

To win here is special. To defend here is elite.

Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024