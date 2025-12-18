Language
    बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, सात्विक-चिराग ने अल्फियान-फिक्री को हराया

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:51 PM (IST)

    चिराग शेट्टी और सात्विक, फाइल फोटो

    हांगझोऊ, प्रेट्र। भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी गुरुवार को बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स में अपने ग्रुप बी के दूसरे मैच में इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मुहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराकर नाकआउट स्टेज के करीब पहुंच गए।

    पूर्व विश्व नंबर एक भारतीय जोड़ी ने अपने डिफेंस को मजबूत किया और मैच पर हावी रहते हुए विश्व नंबर आठ अल्फियान और फिक्री को एक घंटे तक चले पुरुष डबल्स मैच में 21-11, 16-21, 21-11 से हराया। दो मैचों में दो जीत के साथ, सात्विक और चिराग अब ग्रुप में सबसे आगे हैं अंकों के अंतर में काफी बढ़त बना ली है।

    अब इस जोड़ी का करेंगे सामना

    तीसरी वरीयता प्राप्त सात्विक और चिराग शुक्रवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में दूसरी वरीयता प्राप्त आरोन चिया और सोह वूई यिक का सामना करेंगे। अपनी बेहतरीन फ्रंट-कोर्ट स्किल्स के लिए जानी जाने वाली जोड़ी का सामना करते हुए जिम्मेदारी चिराग पर थी, लेकिन उन्हें सात्विक का पूरा साथ मिला।