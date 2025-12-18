बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, सात्विक-चिराग ने अल्फियान-फिक्री को हराया

हांगझोऊ, प्रेट्र। भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी गुरुवार को बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स में अपने ग्रुप बी के दूसरे मैच में इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मुहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराकर नाकआउट स्टेज के करीब पहुंच गए।

पूर्व विश्व नंबर एक भारतीय जोड़ी ने अपने डिफेंस को मजबूत किया और मैच पर हावी रहते हुए विश्व नंबर आठ अल्फियान और फिक्री को एक घंटे तक चले पुरुष डबल्स मैच में 21-11, 16-21, 21-11 से हराया। दो मैचों में दो जीत के साथ, सात्विक और चिराग अब ग्रुप में सबसे आगे हैं अंकों के अंतर में काफी बढ़त बना ली है।