आसान नहीं थी Nikhat zareen के बॉक्सर बनने की राह, फैसले से नाखुश थीं मां, Mary Kom को नहीं मानती हैं हीरो!

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। 14 जून को 1996 के दिन भारत की दो बार की वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन का दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में जन्म हुआ था। मुस्लिम परिवार में जन्मी निखत के परिवार में माता-पिता और तीन बहनों हैं। निखत बचपन से ही खेल-कूद में काफी तेज थी।

कैसे जगी बॉक्सर बनने की चाह-

निखत ने एक इंटरवयू में अपने बचपन का किस्सा शेयर करते हुए कहा कि एक बार वह अपने पिता के साथ स्टेडियम में गई थी और वहां बॉक्सिंग के अलावा हर खेल में लड़कियां शामिल थीं। इस दौरान उन्होंने अपने पिता से पूछा कि बॉक्सिंग में लड़कियां क्यों नहीं हैं? बॉक्सिंग बस लड़के ही करते हैं क्या? क्या बॉक्सिंग केवल लड़कों का खेल है?

पिता ने निखत के सवाल का जवाब देते हुए कहा नहीं बॉक्सिंग केवल लड़कों का खेल नहीं है, लेकिन लड़कियां बॉक्सिंग नहीं करती क्योंकि लोग लड़कियों से घर पर रहकर घर का काम करने की उम्मीद करते हैं। इस दौरान निखत ने बॉक्सिंग में झंडा गाड़ने की ठान ली। निखत ने कभी भी लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझा है।

मां बॉक्सिंग से नहीं थी खुश-

हालांकि निखत कई इंटरव्यू में बताती हैं कि उनकी मां कभी भी बॉक्सिंग करने के फैसले से बहुत खुश नहीं थीं। वह हमेशा इस बात को लेकर चिंतित थी कि निखत से शादी कौन करेगा। निखत के पिता ने शुरुआत बॉक्सिंग करियर में बहुत समर्थन दिया। एक साल तक पिता के साथ प्रैक्टिस करने के बाद निखत ने 2009 में भारतीय खेल प्राधिकरण में द्रोणाचार्य अवार्डी आईवी राव से ट्रेनिंग और ली।

इसके बाद निखत ने कभी पीछे मुडकर नहीं देखा और एक के बाद एक मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया।

मैरी कॉम से निखत का मुकाबला-

निखत मैरी कॉम के बाद दो बार महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। इससे पहले एमसी मैरी कॉम छह बार (2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018) में यह कारनामा कर चुकी हैं। हालांकि भारत के अधिकतर युवा बॉक्सर्स के लिए मैरी कॉम हीरो है, लेकिन निखत ने मैरी कॉम को हमेशा एक कॉम्पीटीटर के रूप में देखा। क्योंकि एक 51 किलो वर्ग में खेलती हैं।

Wishing a very Happy Birthday 🎂 to the Queen 👸 of ghusand 🥊 hope you have a lovely year ahead @nikhat_zareen pic.twitter.com/RGDouNw0r8— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) June 14, 2023