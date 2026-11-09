IOA Elections 2026: पीटी उषा चुनाव हारीं, साइना नेहवाल और अंजू बॉबी जॉर्ज की धमाकेदार जीत

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय ओलिंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा सोमवार को स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ मेरिट (SOAM) का चुनाव हार गईं, जबकि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने छह उम्मीदवारों के बीच चार महिला एसओएम में जगह बनाने में सफलता हासिल की।

विवादों से घिरे इस चुनाव में दिग्गज लंबी कूद खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज, पूर्व तीरंदाज डोला बनर्जी और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल भी निर्वाचित हुईं। चार महिला प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 80 एसओएम (40 पुरुष और 40 महिलाएं) मतदाता सूची का हिस्सा हैं।

गगन नारंग चुने गए निर्विरोध इससे पहले शनिवार को ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग, विजेंदर सिंह और योगेश्वर दत्त के साथ टेबल टेनिस के पूर्व खिलाड़ी कमलेश मेहता चार पुरुष एसओएम के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। इन आठ पदों के लिए आठ अन्य उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। पीटी उषा पांच दिसंबर को होने वाले आइओए कार्यकारी परिषद के चुनाव में तभी उम्मीदवार बन सकती हैं, जब कोई राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) उन्हें आम सभा के लिए नामित करे।

हालांकि, इसकी संभावना काफी कम मानी जा रही है। उम्मीद है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआइ) के दो प्रतिनिधियों में उषा का नाम शामिल नहीं होगा। आईओए के संविधान के अनुसार, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का एसओएम या आम सभा का सदस्य होना अनिवार्य है। वर्ष 2022 में पीटी उषा एसओएम के रास्ते निर्विरोध आईओए की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थीं।

निर्वाचित हुए आठ एसओएम अब आइओए की आम सभा के सदस्य बन जाएंगे। इससे उन्हें पांच दिसंबर को होने वाले नए कार्यकारी परिषद के चुनाव में मतदान करने और उम्मीदवार बनने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा दो एसओएम (एक पुरुष और एक महिला) को आईओए की कार्यकारी परिषद में भी जगह मिलेगी।