भारतीय सेना के जवान अमेरिका में गाड़ेंगे भारत का झंडा, 2028 ओलंपिक के लिए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने जताई उम्मीद

पीटीआई, नई दिल्ली। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने सोमवार को देशभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तराशने में भारतीय सेना के ‘मिशन ओलंपिक विंग’ की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में आइची-नागोया एशियाई खेलों में सेना के खिलाड़ियों का प्रदर्शन 2028 लॉस एंजिलिस ओलिंपिक के लिए उनकी क्षमता का संकेत है।

मानेकशा सेंटर में एशियाई खेलों के पदक विजेताओं के सम्मान समारोह में सेठ ने बताया कि सेना के खिलाड़ियों ने खेलों में 20 पदक जीते, जिनमें छह स्वर्ण, आठ रजत और छह कांस्य शामिल हैं। सेना ने मिशन के तहत देशभर में स्पोर्ट्स नोड स्थापित किए हैं।