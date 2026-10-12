WPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस का बड़ा दांव, यूपी से ट्रेड के जरिए इस खतरनाक गेंदबाज को टीम में किया शामिल

पीटीआई, नई दिल्ली। अमेरिका की बाएं हाथ की तेज गेंदबाज तारा नारिस अगले साल होने वाली महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलेंगी।

उन्हें यूपी वॉरियर्स के साथ सफल ट्रेड सौदे के बाद मुंबई की टीम में शामिल किया गया है। नारिस को वॉरियर्स ने 2026 सत्र से पहले 10 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था।

मुंबई इंडियंस में शामिल हुईं तारा नारिस

डब्ल्यूपीएल ने सोमवार को कहा कि यह 28 वर्षीय तेज गेंदबाज इसी राशि पर मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगी। डब्ल्यूपीएल ने कहा कि नारिस 10 लाख रुपये की मौजूदा राशि पर मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगी। नारिस ने डब्ल्यूपीएल की पहली नीलामी में किसी फ्रेंचाइजी से जुड़ने वाली एसोसिएट देश की पहली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा था।