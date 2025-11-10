Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    FIDE World Cup: अर्जुन और पीटर के बीच होगी रोमांचक भिड़ंत, प्रगनानंद पर भी रहेंगी नजरें

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:20 PM (IST)

    गोवा के पणजी में खेले जा रहे फिडे शतरंज वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी। अर्जुन और पीटर के बीच जहां रोचक मुकाबले की उम्मीद हैं तो वहीं आर प्रगनानंद से भी शानदार खेल की उम्मीद है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अर्जुन और पीटर के बीच रोमांचक जंग

    पीटीआई, पणजी: भारत के शीर्ष ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी, आर प्रगनानंद और पी हरिकृष्णा गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप टूर्नामेंट के पहले विश्राम दिवस के बाद चौथे दौर में भी अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखना चाहेंगे। भारत के सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी अर्जुन चौथे दौर में हंगरी के अनुभवी पीटर लेको के विरुद्ध प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेंगे, जबकि प्रगनानंद का सामना फिडे के ध्वज तले खेल रहे डेनियल डुबोव से होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीनों भारतीय खिलाड़ियों में सबसे अनुभवी हरिकृष्णा अगले दौर में स्वीडन के निल्स ग्रैंडेलियस से भिड़ेंगे। लेको पिछले 20 वर्ष से शतरंज की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। हालांकि उनके लिए अर्जुन का सामना करना आसान नहीं होगा। हंगरी के इस 46 वर्षीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के बाबी चेंग और ऑस्ट्रिया के किरील अलेक्सेन्को को बिना किसी टाईब्रेक गेम के हराया, जिससे उनकी फार्म का पता चलता है।

    अर्जुन भी बिना टाईब्रेकर के जीते

    अर्जुन ने भी अपने दोनों मैच बिना किसी टाईब्रेकर के जीते, जिससे लेको के विरुद्ध उनका मुकाबला रोमांचक होने की संभावना है। इस भारतीय खिलाड़ी ने अब तक क्लासिकल टाइम कंट्रोल के तहत अपने चार में से तीन गेम जीते हैं। उन्होंने इस दौरान बुल्गारिया के मार्टिन पेट्रोव और उज्बेकिस्तान के शमसिद्दीन वोखिदोव को बाहर का रास्ता दिखाया। इस बीच दर्शकों के पसंदीदा प्रगनानंद का सामना डुबोव से होगा, जो रणनीतिक चाल चलने में माहिर माने जाते हैं। रूस के खिलाड़ी ने चीन के बाई जिंशी और उरुग्वे के जार्ज मायर के विरुद्ध दो टाईब्रेक गेम में जीत दर्ज करके अपने कौशल का अच्छा परिचय दिया है।

    दूसरे राउंड में बच गए प्रगनानंद

    प्रगनानंद दूसरे राउंड में ही बाहर होने के करीब थे, लेकिन किसी तरह ऑस्ट्रेलिया के तैमूर कुयबोकारोव के विरुद्ध टाईब्रेकर में बच गए। उन्होंने तीसरे राउंड के अपने प्रतिद्वंद्वी अर्मेनिया के राबर्ट होवहानिस्यान पर जीत हासिल की। हरिकृष्णा ने रूस के आर्सेनी नेस्टरोव और बेल्जियम के डेनियल दर्धा पर आसान जीत के साथ यहां तक का सफर तय किया। वह चौथे राउंड में ग्रैंडेलियस को हराने के लिए अपने अपार अनुभव पर निर्भर होंगे। विश्व जूनियर चैंपियन वी प्रणव और 109वीं वरीयता प्राप्त वेंकटरमण कार्तिक ने भी प्रभावित किया है और वे तीन-तीन मैच खेलने के बाद चौथे दौर में पहुंच गए हैं।

    अर्जुन, प्रगनानंद और हरिकृष्णा को सीधे दूसरे दौर में जगह दी गई थी। प्रणव का मुकाबला अब उज्बेकिस्तान के नादिरबेक याकूबएव से जबकि कार्तिक का वियतनाम के ले क्वांग लिएम से होगा।