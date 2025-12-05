अनाहत और सेंथिल बने चैंपियन, स्क्वाश इंडियन टूर-4 में भारत का दबदबा

चेन्नई, प्रेट्र। राष्ट्रीय चैंपियन वेलावन सेंथिल कुमार ने शुक्रवार को स्क्वाश इंडियन टूर-4 में मेंस वर्ग का और अनाहत सिंह ने महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। शीर्ष वरीय और दुनिया के 46वें नंबर के खिलाड़ी सेंथिल कुमार ने मिस्त्र के एडम हवाल को 11-7, 11-9, 9-11, 11-4 से हराकर मेंस का खिताब जीता।

वहीं, महिलाओं के फाइनल में दिल्ली की अनाहत सिंह (दुनिया की 29वें नंबर की खिलाड़ी) ने अनुभवी हमवतन जोशना चिनप्पा (पूर्व नंबर 10) को पांच गेम के रोमांचक मुकाबले में 11-8, 11-13, 11-13, 11-6, 11-8 से शिकस्त दी।

पिछले महीने डेली कालेज इंडियन ओपन के बाद अनाहत की यह चिनप्पा पर लगातार दूसरी जीत थी। सेंथिल कुमार, अनाहत, जोशना और अभय सिंह अगले हफ्ते यहां शुरू होने वाले स्क्वाश विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।