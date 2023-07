Chess Grandmaster: आदित्य सामंत बने भारत के 83वें शतरंज ग्रैंडमास्टर, पार किया 2500 एलो मार्क

नई दिल्ली, पीटीआई। आदित्य एस सामंत बुधवार को भारत के 83वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए। बीलचेस एमटीओ 2023 टूर्नामेंट में हमवतन आर्यन चोपड़ा के विरुद्ध अपने नौवें दौर का खेल शुरू करने के साथ ही 17 वर्षीय आइएम सामंत, जीएम बन गए।

उन्होंने बु जियांगजी के विरुद्ध अपने आठवें दौर के खेल को ड्रॉ कर लिया था और उन्हें नौवें दौर में खेलकर अपना अंतिम जीएम मानदंड प्राप्त करना था, परिणाम चाहे जो भी हो।

Exciting! Congratulations to Aditya Samant S!#BielChess seems to be a good place to crown Indian Grandmasters!

- 2021 it was @HarshitRaja1 who earned his 3rd GM-norm in Biel

- 2022 it was @GMPranavAnand who earned his 3rd GM-norm in Biel

- and 2023 now Aditya Samant S! pic.twitter.com/uuQF5e5KNW— Biel Chess Festival (@BielFestival) July 26, 2023