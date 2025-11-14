Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    36वीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में हाई-वोल्टेज मुकाबले के लिए तैयार 600 फेंसर्स

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:23 PM (IST)

    भारत में सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश के कई दिग्गज फेंसर्स हिस्सा लेंगे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    नेशनल चैंपियनशिप में खेलेंगी भवानी देवी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। फेंसिंग (डीएएफ) के संयुक्त तत्वावधान में 36वीं सीनियर नेशनल फेंसिंगचैंपियनशिप का आयोजन 15 से 19 नवम्बर 2025 तक के.डी. जाधवहॉल, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, किया जाएगा। यह बहुप्रतीक्षित आयोजन देशभर के 600 से अधिक शीर्ष फेंसर्स को एक मंच पर लाएगा, जो भारतीय फेंसिंग प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     इस चैंपियनशिप का उद्घाटन भारत सरकार के संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा पूर्व युवा मामले एवं खेल मंत्री किरेनरिजिजू द्वारा किया जाएगा, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) के अध्यक्ष तेज डी. पाटिल ने कहा, "सीनियर नेशनल फेंसिंगचैंपियनशिप भारत के फेंसिंग खिलाड़ियों की प्रतिभा और संभावनाओं का भव्य प्रदर्शन है। हम गौरवान्वित हैं कि देश के हर कोने से 600 से अधिक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जो राष्ट्रीय एकता और खेल की आत्मा का प्रतीक है।"

    ये खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

    इस चैंपियनशिप में भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एपे (Épée), फॉयल (Foil) और सेबर (Sabre) की तीनों विधाओं में व्यक्तिगत तथा टीम स्पर्धाओं में कुल 12 स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। प्रमुख प्रतिभागियों में ओलंपियन एवं एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता सी.ए. भवानी देवी (सेबर), साथ ही अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता बिबिश के (फॉयल), प्राची लोहान (एपे), गिशो निधि (सेबर), तानिक्षा खत्री (एपे) और करण सिंह (सेबर) शामिल हैं, जो सभी शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

     मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव राजीव मेहता ने कहा: "हम भारत सरकार के संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेनरिजिजू का 36वीं सीनियर नेशनल फेंसिंगचैंपियनशिप के मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। भारतीय खेलों के प्रति उनका निरंतर सहयोग हमेशा से देश के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। हमें विश्वास है कि उनकी उपस्थिति से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रतियोगिता की भावना नई ऊँचाइयां छुएगी।"