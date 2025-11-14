36वीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में हाई-वोल्टेज मुकाबले के लिए तैयार 600 फेंसर्स

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। फेंसिंग (डीएएफ) के संयुक्त तत्वावधान में 36वीं सीनियर नेशनल फेंसिंगचैंपियनशिप का आयोजन 15 से 19 नवम्बर 2025 तक के.डी. जाधवहॉल, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, किया जाएगा। यह बहुप्रतीक्षित आयोजन देशभर के 600 से अधिक शीर्ष फेंसर्स को एक मंच पर लाएगा, जो भारतीय फेंसिंग प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे।

इस चैंपियनशिप का उद्घाटन भारत सरकार के संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा पूर्व युवा मामले एवं खेल मंत्री किरेनरिजिजू द्वारा किया जाएगा, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) के अध्यक्ष तेज डी. पाटिल ने कहा, "सीनियर नेशनल फेंसिंगचैंपियनशिप भारत के फेंसिंग खिलाड़ियों की प्रतिभा और संभावनाओं का भव्य प्रदर्शन है। हम गौरवान्वित हैं कि देश के हर कोने से 600 से अधिक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जो राष्ट्रीय एकता और खेल की आत्मा का प्रतीक है।"

ये खिलाड़ी लेंगे हिस्सा इस चैंपियनशिप में भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एपे (Épée), फॉयल (Foil) और सेबर (Sabre) की तीनों विधाओं में व्यक्तिगत तथा टीम स्पर्धाओं में कुल 12 स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। प्रमुख प्रतिभागियों में ओलंपियन एवं एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता सी.ए. भवानी देवी (सेबर), साथ ही अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता बिबिश के (फॉयल), प्राची लोहान (एपे), गिशो निधि (सेबर), तानिक्षा खत्री (एपे) और करण सिंह (सेबर) शामिल हैं, जो सभी शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।