    उम्र सिर्फ 1 साल और 9 महीने... नन्हीं तैराक ने किया ऐसा कारनामा कि दर्ज हो गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:42 PM (IST)

    रत्नागिरी की वेदा परेश सरफरे (Veda Paresh Sarfare) ने 1 साल 9 महीने (21 महीने) की उम्र में 100 मीटर की तैराकी पूरी करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप

    वेदा परेश ने रचा इतिहास।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रत्नागिरी की वेदा परेश सरफरे (Veda Paresh Sarfare) ने 1 साल 9 महीने (21 महीने) की उम्र में 100 मीटर की तैराकी पूरी करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। वह देश की सबसे कम उम्र की तैराक बन गई हैं।

    परेश को कोच और परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। साथ ही उनके डेडिकेशन की वजह से वह अब कई लोगों की प्रेरणा बन गई हैं। उनके प्रदर्शन ने बचपन में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और कम्युनिटी सपोर्ट की ताकत पर रोशनी डाली।

    10 मिनट और 8 सेकंड में लिए चार लैप

    वेदा परेश सरफरे ने यह कामयाबी 10 मिनट और 8 सेकंड में चार लैप तैरकर यह उपलब्धि हासिल की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 25 नवंबर को एक ईमेल में उनकी कामयाबी की पुष्टि की।

    उन्होंने लिखा, आपके हुनर को पहचान मिली है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एडिटोरियल बोर्ड द्वारा पूरी तरह से वेरिफिकेशन के बाद, हमने सिर्फ सबसे अच्छे को चुना और मंजूरी दी है। 100 मीटर तैरने का रिकॉर्ड रत्नागिरी में 22 जनवरी, 2024 को जन्मी वेदा परेश सरफरे ने बनाया था। उन्होंने म्युनिसिपल स्विमिंग पूल में 25 मीटर- 22 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में 10 मिनट और 8 सेकंड में 100 मीटर (4 लैप) तैरे।

    माता-पिता ने दी ट्रेनिंग

    गौरतलब हो कि वेदा का स्विमिंग का सफर 9 महीने की उम्र में शुरू हुआ, जब उसने रत्नागिरी के सरकारी स्विमिंग पूल में अपने बड़े भाई को स्विमिंग करते देखा। कोच महेश मिल्के और उनकी पत्नी गौरी ने उसे 11 महीने तक ट्रेनिंग दी। वेदा ने बॉयन्सी, ब्रीद कंट्रोल, स्टैमिना और सेफ्टी पर फोकस किया। उन्होंने पूरे लैप्स तक आगे बढ़ने से पहले शैलो-एंड ट्रेनिंग से शुरुआत की।

    वेदा के रिकॉर्ड तोड़ने वाले स्विमिंग को पूरा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा। इसे हजारों लोगों ने देखा और शेयर किया गया है।

