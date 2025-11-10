Language
    यूपी के बाद अब इस राज्य में 'योगी स्टाइल' एक्शन, अपराधियों के 4 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर

    By SANTOSH KUMAR PANDEYEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:17 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बाद एक और राज्य में अपराधियों के खिलाफ 'योगी स्टाइल' में कार्रवाई हुई है। यहां अपराधियों द्वारा अवैध रूप से बनाए गए चार मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस कार्रवाई से इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों ने इसका समर्थन किया है।

    अपराधियों के घर पर चला बुलडोजर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा के खनन क्षेत्र बड़बिल में सोमवार को प्रशासन ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों—मोहम्मद राजा, शहादत खान, अभिमन्यु प्रधान और आलोक राम के अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। ये मकान यूनिट-8 क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे।

    सूत्रों के अनुसार, बुलडोजर कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई, जिसमें तीन पलटन पुलिस तैनात थी। एसडीपीओ, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, बिजली विभाग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद थे।

    कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रशासन ने लाउडस्पीकर से चेतावनी दी और निवासियों को पांच मिनट में घर खाली करने का निर्देश दिया।

    प्रशासन ने बताया कि सभी निर्माण बिना अनुमति के थे और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह कदम क्षेत्र में अपराध और अवैध कब्जे पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया।

    अधिकारियों के मुताबिक, पहले से ही परिवारों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी। इस दौरान किसी भी प्रकार की अशांति न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

    स्थानीय सूत्रों ने बताया कि बड़बिल और आसपास के इलाकों में हाल के महीनों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में यह कार्रवाई अन्य अपराधियों के लिए भी चेतावनी मानी जा रही है।

    प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी।