Odisha Weather Update: ओडिशा में शीतलहर का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से शीत लहर जारी है। कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए गए हैं। ठंड हवा के साथ कंपकंपाती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है।ऐसे में मौसम विभाग ने 14 दिसम्बर यानी रविवार को तीन जिलों के लिए पीली चेतावनी जारी की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तीन जिलों में अनुगुल, झारसुगुड़ा और कालाहांडी जिला शामिल है, जहां रविवार को भीषण शीतलहर के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है।इस बीच, सुंदरगढ़, कालाहांडी और कंधमाल जिलों में 14 दिसंबर तक सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है।

इन जिलों के निवासियों को ठंड से बचाव और सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।शीतलहर के कारण राज्यभर में रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज कंधमाल जिले के जी. उदयगिरि में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फुलवाणी में 5.5 डिग्री और दारिंगबाड़ी में 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा।वहीं, भुवनेश्वर में रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां पारा 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

अन्य ठंडे जिलों में झारसुगुड़ा और राउरकेला शामिल हैं, जहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 7.1 डिग्री और 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में अगले 6 से 7 दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।