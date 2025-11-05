Language
    कार्तिक पूर्णिमा पर पाप-पुण्य की गुफा में फंसी महिला, दमकल-पुलिस ने बचाया

    By Radheshyam VermaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:55 PM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक महिला पाप-पुण्य की गुफा में फंस गई थी। दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाला। समय पर बचाव कार्य होने से महिला की जान बच गई।

     पाप-पुण्य की गुफा में फंसी महिला

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन, संबलपुर जिला के जुजुमुरा थाना अंतर्गत भंडारीमाल गांव में एक अजीब घटना हो गई। पाप- पुण्य के हिसाब को लेकर चर्चित एक संकरे गुफा में सुजाता मेहेर नामक एक महिला फंस गई। उसे गुफा से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दमकल और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुजाता को गुफा से बाहर निकाले जाने के बाद संबलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, भंडारीमाल गांव के बड़ा पहाड़ी पर सप्तर्शी गुफा है। यह गुफा काफी संकरा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुफा के पास बड़ा मेला लगता है। इस मेले में हजारों लोग शामिल होते हैं। 

    पाप करने वाले गुफा में फंस जाते

    वर्षों से ऐसी मान्यता है कि पुण्य करने वाले लोग संकरी गुफा के अंदर घुसकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि पाप करने वाले गुफा में फंस जाते हैं। आज से पहले इस गुफा में कोई भी नहीं फंसा था, लेकिन जुजुमुरा थाना अंतर्गत मेघपाल गांव की सुजाता मेहेर की किस्मत खराब थी। 

    वह अपने पाप- पुण्य को जानने के लिए संकरी गुफा में घुसी और कुछ अंदर जाने के बाद उसमें फंस गई। वह ना तो आगे जा पा रही थी और ना पीछे। इसका पता चलने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। तब दमकल को सूचित किया गया। 

    दमकलकर्मी गुफा के अंदर घुसे और उसमें फंसी सुजाता को निकालने की कोशिश की, लेकिन सुजाता को बाहर नहीं निकाल सके। तब कुछ दमकलकर्मी गुफा के अंदर के एक पेड़ को काट छांटकर रास्ता बनाया और सुजाता तक पहुंचे और उसे बदहवास हालत में बाहर निकालने के बाद जिला अस्पताल भेजा। बताया गया है कि सुजाता गुफा के एक मोड़ पर पहुंचने के बाद वहां फंस गई थी।