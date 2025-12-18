Language
    केस डायरी कोर्ट में जमा करने के बदले 20 हजार मांग रही थी महिला इंस्पेक्टर, रंगे हाथ गिरफ्तार

    By Radheshyam VermaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:37 PM (IST)

    ओडिशा के भुवनेश्वर में एक महिला इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि महिला इंस्पेक्टर केस डायरी कोर्ट में जमा करने के ...और पढ़ें

    20 हजार मांग रही थी महिला इंस्पेक्टर

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। एक मामले में गिरफ्तार आरोपित का केस डायरी अदालत में जमा करने के लिए, आरोपित के एक रिश्तेदार से 20 हजार रूपए की रिश्वत वसूलती कोरापुट जिला दशमंतपुर थाना की महिला थानेदार सुकमा हांसदा को, कोरापुट विजिलेंस मंडल की टीम ने रिश्वत वसूलते समय रंगेहाथ पकड़ने समेत उसके पास से रासायनिक लेप लगे रिश्वत के रूपए जब्त कर लिए। 

    इस छापेमारी के बाद, विजिलेंस की टीम आरोपित महिला थानेदार सुकमा के दो ठिकानों की तलाशी शुरु की है। 

    रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज

    विजिलेंस के सूत्र के अनुसार, बुधवार के दिन, कोरापुट जिला के दशमंतपुर थाना की महिला थानेदार सुकमा हांसदा के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। किसी मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। 

    पुलिस थाने से केस डायरी अदालत में जमा नहीं किए जाने से आरोपित को अदालत से जमानत नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में, आरोपित के एक रिश्तेदार ने थानेदार सुकमा से केस डायरी अदालत में भेजने का अनुरोध किया। 

     केस डायरी भेजने के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत 

    आरोप है कि थानेदार सुकमा हांसदा ने केस डायरी अदालत में भेजने के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। ऐसे में, आरोपित के रिश्तेदार ने इस बारे में कोरापुट मंडल विजिलेंस अधिकारियों से थानेदार सुकमा की शिकायत कर दी। 

    इस शिकायत के आधार पर विजिलेंस अधिकारियों ने योजना बनाकर शिकायतकर्ता को गुरुवार की दोपहर रासायनिक लेप लगे 20 हजार रुपए देकर थानेदार सुकमा के पास भेजा और उसे रिश्वत वसूलते रंगेहाथ दबोच लिया।