चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, कटक स्टेशन पहुंचते ही RPF ने किया दिल जीतने वाला काम
कटक रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की तत्परता से चलती ट्रेन में एक महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के बाद तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त की।
HighLights
महिला ने चलती ट्रेन में स्वस्थ बेटे को जन्म दिया।
कटक आरपीएफ ने तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई।
मां और नवजात को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया।
संवाद सहयोगी, कटक। ओडिशा में चलती ट्रेन में अचानक एक महिला को लेबर पेन हुआ और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ट्रेन के कटक रेलवे स्टेशन पहुचने से पहले आरपीएफ की टीम एक्टिव हो गई और तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई।
महिला ने ट्रेन में एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। सूचना मिलते ही आरपीएफ की मेरी सहेली टीम ने सक्रियता दिखाते हुए मां और नवजात को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 12703 हावड़ा- सिकंदराबाद फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सफर कर रही 27 वर्षीय अशमीन खातून ने दोपहर करीब 2:30 बजे एक बेटे को जन्म दिया। वह अपने पति मोहम्मद इमरान कुरैशी के साथ हावड़ा से सिकंदराबाद जा रही थीं।
घटना की सूचना रेलवे के अधिकारियों के माध्यम से कटक आरपीएफ को मिली। सूचना मिलते ही आरपीएफ कर्मियों ने ट्रेन के कटक पहुंचने से पहले ही एंबुलेंस की व्यवस्था कर ली। दोपहर 3:06 बजे ट्रेन प्लेटफार्म संख्या तीन पर पहुंची।
इसके बाद ड्यूटी अधिकारी एएसआइ सीआर सामंत्रे, एएसआइ एके साहू, महिला हेड कांस्टेबल मीता राउत और मेरी सहेली टीम की महिला कांस्टेबल सरस्वती राउत ने स्टेशन अधीक्षक के सहयोग से संबंधित जनरल कोच में पहुंचकर महिला और नवजात को सुरक्षित नीचे उतारा।
इसके बाद दोनों को एंबुलेंस से एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई।
आरपीएफ की तत्परता, बेहतर समन्वय और मानवीय पहल की यात्रियों ने सराहना की। इस घटना ने रेलवे सुरक्षा बल की यात्री सुरक्षा के साथ-साथ मानवीय सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को भी उजागर किया।
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