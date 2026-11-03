चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, कटक स्टेशन पहुंचते ही RPF ने किया दिल जीतने वाला काम

संवाद सहयोगी, कटक। ओडिशा में चलती ट्रेन में अचानक एक महिला को लेबर पेन हुआ और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ट्रेन के कटक रेलवे स्टेशन पहुचने से पहले आरपीएफ की टीम एक्टिव हो गई और तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई।

महिला ने ट्रेन में एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। सूचना मिलते ही आरपीएफ की मेरी सहेली टीम ने सक्रियता दिखाते हुए मां और नवजात को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 12703 हावड़ा- सिकंदराबाद फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सफर कर रही 27 वर्षीय अशमीन खातून ने दोपहर करीब 2:30 बजे एक बेटे को जन्म दिया। वह अपने पति मोहम्मद इमरान कुरैशी के साथ हावड़ा से सिकंदराबाद जा रही थीं।

घटना की सूचना रेलवे के अधिकारियों के माध्यम से कटक आरपीएफ को मिली। सूचना मिलते ही आरपीएफ कर्मियों ने ट्रेन के कटक पहुंचने से पहले ही एंबुलेंस की व्यवस्था कर ली। दोपहर 3:06 बजे ट्रेन प्लेटफार्म संख्या तीन पर पहुंची।