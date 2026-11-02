मुरासु का विकराल रूप: आंध्र प्रदेश में स्कूल-कॉलज बंद, 19 से ज्यादा फ्लाइट्स रद; अलर्ट पर NDRF

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' मंगलवार तड़के दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर, नेल्लोर और नरसापुर के बीच टकराने वाला है। इसके साथ भारी बारिश और 120 किली प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। इस चक्रवात के कारण कई तटीय राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है, उड़ानों पर असर पड़ा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राहत कार्यों की तैयारी शुरू कर दी गई है।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, मुरासु के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और सोमवार रात 11.30 बजे से मंगलवार सुबह 4 बजे के बीच ओंगोल के पास तट को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 100-110 किमी प्रति घंटा रह सकती है, जो झोकों के साथ 120 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

चक्रवात 'मुरासु' पर मुख्य अपडेट आंध्र प्रदेश में 19 उड़ानें रद चक्रवात के आंध्र प्रदेश तट के करीब पहुंचने के कारण विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और तिरुपति हवाई अड्डों पर 19 घरेलू उड़ानें रद कर दी गईं। विजयवाड़ा हवाई अड्डे के निदेशक एम. लक्ष्मी कांता रेड्डी ने बताया कि इंडिगो ने 10 और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 2 उड़ानें रद की हैं। विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर 4 उड़ानें, जबकि तिरुपति हवाई अड्डे पर 3 उड़ानें रद की गईं।

चेन्नई हवाई अड्डा प्रशासन ने भी कुछ उड़ानें रद कर दी हैं और यात्रियों को सलाह दी है कि वे ताजा जानकारी के लिए अपनी संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें। आंध्र प्रदेश हाई अलर्ट पर मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है, क्योंकि दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रॉयलसीमा क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। राज्य के ऊर्जा विभाग ने भी बिजली कंपनियों को हाई अलर्ट पर रखा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिजली के बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाएं और बिजली की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रखें।

तमिलनाडु ने अपने पड़ोसी राज्य की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। राज्य ने नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की 3 टीमें (जिनमें 90 कर्मी शामिल हैं) और बिजली विभाग की 25 टीमें (जिनमें 500 कर्मी और जरूरी उपकरण शामिल हैं) भेजी हैं।

कर्नाटक ने भी घोषणा की है कि वह बिजली के बुनियादी ढांचे को बहाल करने में मदद के लिए 500 कुशल बिजली कर्मियों और जरूरी उपकरणों को भेजेगा। चेन्नई में भारी बारिश, स्कूल बंद चेन्नई, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। रविवार रात से ही यहां लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेन्नई और तिरुवल्लुर में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट, वेल्लोर और नीलगिरी में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

सोमवार को चेन्नई में स्कूल बंद रखे गए, क्योंकि प्रशासन और बारिश की आशंका को देखते हुए तैयारी कर रहा था। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवात के पूरी तरह से तट पार कर लेने के बाद ही बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है।