नगालैंड, त्रिपुरा और ओडिशा में खुले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय; सरकार ने जारी की अधिसूचना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने कोहिमा (नगालैंड), अगरतला (त्रिपुरा) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में तीन नए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) अधिसूचित किए हैं। इसके साथ ही देश में ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या 20 हो गई है।

एफआरआरओ कार्यालय नेटवर्क के विस्तार का दोहरा उद्देश्य है- विदेशियों की भारत में वैध यात्रा व प्रवास को सुविधाजनक बनाना और आव्रजन कानूनों व सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करना।

पर्यटन, चिकित्सा और शिक्षा के लिए भारत आने वाले विदेशियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को हर राज्य की राजधानी में एक एफआरआरओ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 2025 से जयपुर, चंडीगढ़, आइजल (मिजोरम), अमरावती (आंध्र प्रदेश) और गुवाहाटी में पांच नए एफआरआरओ काम करना शुरू कर चुके हैं।