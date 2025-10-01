Language
    ओडिशा में हाथियों का आतंक, जंगल से निकले झुंड ने गांव में जमाया डेरा

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    राउरकेला के येरगेड़ा गांव में 25 जंगली हाथियों का झुंड घुस गया जिससे ग्रामीण डर के मारे घरों में छुप गए। हाथियों ने धान की फसल और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल में वापस भेजने की कोशिश कर रही है पर वे अभी भी गांव के पास डेरा डाले हुए हैं।

    जंगल से निकले झुंड ने गांव में जमाया डेरा

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला से सटे लाठीकटा ब्लॉक के येरगेड़ा गांव में मंगलवार की रात करीब 25 जंगली हाथियों का दल घुस आया। जो मंगलवार की रात से लेकर बुधवार दिन भर पास के जंगल में डेरा जमाए हुए थे।

    अचानक हाथियों के गांव में पहुंचने से ग्रामीणों में भारी डर का माहौल बन गया और वे अपने घरों में छुपने को मजबूर हो गए। बताया जा रहा है कि ये हाथी जंगल से भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आए हैं।

    धान की फसल को नुकसान

    ग्रामीणों के अनुसार हाथी देर रात से ही गांव के आसपास सक्रिय हैं। उन्होंने कई जगहों पर खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। बाड़ी और खेल में लगी सब्जी को खा कर और कुचल कर नष्ट कर दिया है। हाथियों के आतंक के कारण लोग देर रात तक जागते रहे और छतों पर चढ़कर उनकी हरकतें देखते रहे।

    वन विभाग की टीम ने गांव में स्थिति पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही ही। उन्होंने ढोल-नगाड़े बजाकर और पटाखे फोड़कर हाथियों को जंगल की ओर भगाने की कोशिश की। लेकिन झुंड अभी भी गांव के नजदीकी जंगलों में डेरा डाले हुए है। इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है कि वे फिर से रात में गांव में आ सकते हैं।

    हर साल गांव आता है हाथियों का झुंड

    गांव वाले इस स्थिति से खौफजदा हैं। उनका कहना है कि फसल पकने के समय हर साल हाथियों का झुंड गांव की ओर आता है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। वे वन विभाग से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। ताकि भविष्य में इस समस्या से बचा जा सके।

    विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में भोजन और पानी की कमी के कारण हाथी बार-बार मानवीय बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के कड़े कदम उठाने आवश्यक हैं, ताकि गांव की सुरक्षा और प्राकृतिक संतुलन दोनों बनाए रखे जा सके।

    गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राउरकेला शहर के सटे तारकेरा देहूरी बस्ती में ब्राह्मणी नदी के पर कर 7 हाथियों के झुंड के आने की घटना हुई थी। जिससे वहां के लोग भयभीत थे। यह दिखाता है कि हाथी लगातार मानव आबादियों के करीब आ रहे हैं।