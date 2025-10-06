खुर्दा में जंगली सूअर का आतंक, बरुणई पहाड़ियों में फंसे 5 पर्यटक को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 पुलिसकर्मी शहीद

ओडिशा के खुर्दा जिले में बरुणई पहाड़ियों पर जंगली सूअर के हमले से पांच पर्यटक पेड़ पर चढ़ने को मजबूर हो गए। पुलिस वन विभाग और अग्निशमन दल ने संयुक्त बचाव अभियान चलाया और सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। बचाव कार्य में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। तीन पर्यटक घायल हुए हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर है। प्रशासन ने बिना अनुमति ट्रेकिंग न करने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के खुर्दा जिले की बरुणई पहाड़ियों में रविवार देर रात जंगली सूअर के हमले से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में पांच पर्यटक सूअर के हमले से बचने के लिए पेड़ पर चढ़कर जान बचाने को मजबूर हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, वन विभाग और अग्निशमन दल की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और करीब 10 से 11 घंटे तक चला रोमांचक बचाव अभियान चलाकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि, इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी।

जानकारी के मुताबिक, कुछ पर्यटक बरुणई पहाड़ियों में ट्रेकिंग के लिए पहुंचे थे। अचानक झाड़ियों से निकले एक जंगली सूअर ने उन पर हमला बोल दिया। हमले से बचने के लिए पर्यटक पास के पेड़ पर चढ़ गए और वहीं, रातभर फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सूअर के हमलावर रुख के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आईं। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया गया। घंटों की मशक्कत के बाद सभी पर्यटकों को सकुशल बचा लिया गया।

पुलिसकर्मी की शहादत बचाव कार्य के दौरान एक बहादुर पुलिसकर्मी जंगली सूअर के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी शहादत से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है।

तीन पर्यटक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है कि तीन पर्यटक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने से बेहतर इलाज के लिए भुवनेश्वर रेफर किया गया है। बाकी पर्यटकों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है।