Odisha News: पश्चिम ओडिशा बनेगा फूड फॉरेस्ट हब, 125 एकड़ में लगाए गए 25 हजार फलदार पौधे

इसके तहत ग्राम समृद्धि ट्रस्ट एवं एसजीआई फाउंडेशन के तत्वाधान में एक साथ तीन जिलों बालांगीर, नुआपड़ा और कालाहांडी में 125 एकड़ भूमि पर करीब 25 हजार फलदार पौधे लगाए गए। इस एक दिवसीय वृहद वृक्षारोपण अभियान में क्षेत्र के 103 किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पश्चिम ओडिशा में पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आजीविका सशक्त बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल की है।

ग्राम समृद्धि ट्रस्ट के संस्थापक एवं आईआईटीयन विशाल सिंह ने बताया कि पश्चिम ओडिशा को फूड फॉरेस्ट हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके लिए एसजीआई फाउंडेशन और इंफोसिस के सहयोग से इस वर्ष दिसंबर तक कुल 10 लाख फलदार एवं अन्य पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है।

सिंह ने बताया कि अब तक बालांगीर, नुआपड़ा और कालाहांडी जिलों में 2325 किसानों के सहयोग से लगभग 3500 एकड़ भूमि पर 7 लाख पौधों का रोपण सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि इस पहल से आने वाले चार वर्षों में किसान एक एकड़ भूमि से 3 से 4 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी सहजता से प्राप्त कर सकेंगे।

इससे न केवल ग्रामीण परिवारों की जीविका सुरक्षित होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी एक अतुलनीय योगदान सुनिश्चित होगा। हर खेत बने फूड फॉरेस्ट, हर किसान बने पर्यावरण प्रहरी, यही इस अभियान का मूल मंत्र है।