पश्चिम बंगाल में ओडिशा की छात्रा से दुष्कर्म, जिलाधीश मयूर सूर्यवंशी बोले- हम पीड़िता के साथ

लावा पांडे, बालेश्वर। बालेश्वर जिला प्रशासन ने जिले के जलेश्वर नामक स्थान की रहने वाली एक मेडिकल छात्रा जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ घटी घटना को जिला प्रशासन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

उक्त घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिला प्रशासन ने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए बालेश्वर जिला प्रशासन और पुलिस की एक संयुक्त टीम आज दुर्गापुर का दौरा किया है।

इस टीम में जिला समाज कल्याण मंगल अधिकारी तथा एक डीएसपी स्तर का अधिकारी और अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दुर्गापुर पुलिस घटना की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठा रही है। बालेश्वर जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ निरंतर संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जागरण से बातें करते हुए बालेश्वर के जिलाधीश मयूर सूर्यवंशी विकास ने कहा कि उक्त घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं तथा दुख की इस घड़ी में हम चट्टान की तरह पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं।

पीड़िता के पिता के साथ जिलाधीश ने आज कई कई बार फोन पर बात करके पीड़िता के बारे में सुध लिए थे। उन्होंने कहा कि जो भी सहायता की जरूरत होगी तथा जिस प्रकार की भी सहायता की जरूरत पड़ेगी जिला प्रशासन पीड़ित के परिवार को मुहैया कराएगा।