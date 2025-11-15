रिंग सेरेमनी के लिए बुलाए गए वीडियोग्राफर की मौत, तालाब में मिला शव
ओडिशा के ढेंकानाल जिले में सगाई समारोह के दौरान एक वीडियोग्राफर की तालाब में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक, राजेश कुमार पाणी, को शूटिंग के लिए बुलाया गया था। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा के ढेंकानाल जिले के कामाख्या नगर थाना क्षेत्र में सगाई समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब शूटिंग के लिए गए एक युवा वीडियोग्राफर की लाश तालाब में मिली। परिवार ने इस मौत को सीधी हत्या बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सान्दा गांव (परजंग थाना) निवासी राजेश कुमार पाणी, पेशे से वीडियोग्राफर और स्थानीय स्टूडियो के मालिक, सोमवार को एक रिंग सेरेमनी शूट के लिए घर से निकले थे। परिवार ने बताया कि गुरुवार शाम राजेश को फोन कर शूट के लिए खास तौर पर बुलाया गया था।
देर रात तक जब वह घर नहीं लौटे, तो परिजनों को चिंता हुई। संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु फोन स्विच ऑफ मिला। देर रात परिजनों ने उसकी खोजबीन की और अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
गुमशुदगी के कुछ ही घंटे बाद, शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने मुक्तापशी मठ के पास स्थित तालाब में एक शव देखा। पहचान की कोशिश में पता चला कि वह शव राजेश का है।
सूचना मिलते ही परिवार और पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
बहाने से बुलाकर हत्या
राजेश के चाचा सुनील कुमार पाणी यह कहते हुए रो पड़े कि “यह कोई दुर्घटना नहीं है। उसे बहाने से बुलाया गया, फिर उसकी हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया गया। राजेश कभी इस तरह तालाब में जाने वाला इंसान नहीं था।”
परिजनों ने बताया कि राजेश का किसी से कोई विवाद नहीं था और वह इलाके में अपनी शांत छवि के लिए जाना जाता था। राजेश अपने पीछे एक बेटा छोड़ गया है, जो नौवीं कक्षा में पढ़ता है।
मामले की जांच शुरू
पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और मामले को संदिग्ध मानकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मौत का सही कारण स्पष्ट हो सके। हालांकि, हत्या के आरोपों पर पुलिस ने अभी तक औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है।
लोग यह जानकर हैरान हैं कि एक साधारण सगाई शूट किस तरह जानलेवा साबित हो गई। परिवार ने पुलिस प्रशासन से तेज और पारदर्शी जांच की मांग की है, ताकि आरोपी जल्द पकड़े जा सकें।
