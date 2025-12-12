Language
    Video: गोवा के बाद भुवनेश्वर के बार में लगी आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    ओडिशा के भुवनेश्वर में एक बार में भीषण आग (Bhubaneswar Bar Fire) लगने की सूचना है। बार की बिल्डिंग से आग की लपटें उठ रही हैं, जिसकी सूचना स्थानीय लोगो ...और पढ़ें

    भुवनेश्वर में बार में लगी आग। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। Bhubaneswar Bar Fire: भुवनेश्वर के सत्यबिहार इलाके में शुक्रवार सुबह एक बार में भीषण आग लग गई, जिससे ग्राहकों, कर्मचारियों और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

    इमारत से उठती घनी काली धुआं एवं आग की लपटें दूर तक दिखाई दीं, जिसके बाद फायर सर्विस की टीम तुरंत हरकत में आ गई।

    दमकल विभाग के अधिकारी रमेश माझी के अनुसार, कंट्रोल रूम को सुबह 8:50 बजे सूचना मिली। सूचना मिलते ही दो फायर टेंडर मौके के लिए रवाना किए गए और दमकलकर्मी 9:15 बजे तक वहां पहुंच गए।

    उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं हुई। दमकलकर्मियों ने लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।

    माझी ने पुष्टि की कि आग को पूरी तरह सीमित कर लिया गया और पास की दुकानों या इमारतों में फैलने नहीं दिया गया।आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

    अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक स्तर पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या संचालन संबंधी लापरवाही की आशंका है, लेकिन जगह पूरी तरह ठंडी होने के बाद विस्तृत जांच की जाएगी। बार के अंदर मौजूद सामान आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गया है।

    इधर, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बार बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था, जिससे नियमों के पालन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

    पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और आग लगने के कारणों के साथ-साथ बार के लाइसेंस संबंधी स्थिति पर भी अलग से जांच शुरू कर दी है। राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।