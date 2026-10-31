वेदांता कौशल केंद्र में हुनर सीखकर पाई नौकरी, 26 युवाओं का टाटा मोटर्स और फ्लिपकार्ट कंपनी में हुआ सिलेक्शन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की दिशा में वेदांता एल्यूमीनियम ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

कंपनी के लांजीगढ़ स्थित वेदांता कौशल केंद्र के सहायक इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम के नवीनतम बैच के 87 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रोजगार मिला है।

कुल 30 प्रशिक्षुओं में से 26 का देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। इनमें 11 युवाओं को कोयंबटूर स्थित फ्लिपकार्ट में नौकरी मिली है, जबकि अन्य युवाओं को भी विभिन्न कंपनियों में अवसर प्राप्त हुए हैं।

तीन महीने के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत युवाओं को बिजली से जुड़े तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही कंप्यूटर ज्ञान, संवाद कौशल, कार्यस्थल पर व्यवहार, साक्षात्कार की तैयारी और व्यक्तित्व विकास का भी प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें।

इस बैच के लोकनाथ माझी का चयन अहमदाबाद स्थित टाटा मोटर्स में हुआ है। वहीं, लांजीगढ़ की नीतूनी दंडसेना और सापुल्काचा के जगा माझी को फ्लिपकार्ट में नौकरी मिली है। प्रशिक्षुओं के लिए यह उपलब्धि आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में भी अहम कदम है।