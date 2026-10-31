अब दक्षिण अंडमान सागर में बन रहा लो प्रेशर, ओडिशा में 1 से 3 नवंबर तक बारिश का अनुमान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, हालांकि व्यापक स्तर पर भारी बारिश की संभावना कम है। दक्षिण ओडिशा के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवा चल सकती है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी और गजपति जिलों में कुछ स्थानों पर वज्रपात एवं तेज हवा के साथ वर्षा हुई है। एक से तीन नवंबर तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने का अनुमान है। इस दौरान दक्षिण और तटीय ओडिशा के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हवा चल सकती है। दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जबकि रात के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। 2-3 नवंबर को हल्की बारिश शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (सोआ) के जलवायु एवं पर्यावरण केंद्र (सीईसी) के निदेशक डॉ. शरत चंद्र साहू ने बताया कि फिलहाल राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन विशेष बारिश की संभावना नहीं है।

अंडमान सागर में बना निम्न दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर दक्षिण आंध्र प्रदेश या उत्तर तमिलनाडु की ओर बढ़ सकता है। इसका ओडिशा पर विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। दो-तीन नवंबर के आसपास कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

कृषि मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र अवदाब में बदलने के बाद एक से तीन नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा में आंध्र तट की ओर बढ़ सकता है।

इसके दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक देने की संभावना है। हालांकि उत्तर तमिलनाडु के तट की ओर बढ़ने की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके और अधिक मजबूत होकर गहरे अवदाब या कम तीव्रता वाले चक्रवात में बदलने की संभावना भी बनी हुई है।

समुद्र तट पर न जाने की सलाह प्रो. पशुपालक के अनुसार, एक से तीन नवंबर के बीच ओडिशा तट से सटे समुद्र में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।