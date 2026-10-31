ओडिशा में चक्रवात के बाद अब बाढ़ का खतरा, 3 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात के बाद ओडिशा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राज्य की तीन प्रमुख नदियों ऋषिकुल्या, घोड़ाहाड़ और जलका का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है।

नदियों में लगातार बढ़ते जलस्तर से आसपास के गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विशेष रूप से गंजाम और बालेश्वर जिले के नदी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।

गंजाम में ऋषिकुल्या नदी खतरे के निशान से ऊपर

गंजाम जिले के पुरुषोत्तमपुर के पास ऋषिकुल्या नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। यहां नदी का खतरे का निशान 16.835 मीटर निर्धारित है, जबकि वर्तमान जलस्तर बढ़कर 18.280 मीटर तक पहुंच गया है। जलस्तर में इस वृद्धि से आसपास के गांवों में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है।

घोड़ाहाड़ नदी का जलस्तर भी बढ़ा गंजाम जिले में ही कुरुला के पास घोड़ाहाड़ नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहां खतरे का निशान 32.84 मीटर है, जबकि नदी का जलस्तर बढ़कर 34.08 मीटर हो गया है। चक्रवात के प्रभाव से हुई भारी वर्षा के बाद नदी में बढ़ते जलस्तर ने क्षेत्र में बाढ़ की आशंका को और बढ़ा दिया है।