    उत्कल बिल्डर्स पर चौथे दिन भी आयकर का छापा, ढाई करोड़ नकद, बोरे भर जाली दस्तावेज जब्त

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:25 AM (IST)

    भुवनेश्वर में उत्कल बिल्डर्स पर आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी रही। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 14 ठिकानों पर हुई छापेमारी में ढाई करोड़ से अधिक नकद और भारी मात्रा में जाली दस्तावेज जब्त किए गए। आयकर चोरी के मामले में कंपनी के निदेशकों से पूछताछ जारी है। जांच में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है और छापेमारी अभी जारी रहेगी।

    उत्कल बिल्डर्स पर चौथे दिन भी आयकर का छापा

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। उत्कल बिल्डर्स पर आयकर विभाग की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी है। आयकर चोरी के मामले में ओडिशा और पश्चिम बंगाल स्थित उत्कल बिल्डर्स के चार निदेशकों—संदीप कुमार बेद, अमित बेद, राकेश भूरा और अंजना देवी भूरा—से आज सुबह से ही कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस वजह से कंपनी के पार्टनरों की बेचैनी काफी बढ़ गई है।

    ढाई करोड़ से अधिक नकद और बड़ी मात्रा में जाली दस्तावेज जब्त

    आयकर चोरी की जांच के तहत विभाग की टीमों ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में उत्कल बिल्डर्स के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान ढाई करोड़ रुपये से अधिक नकद और बड़ी मात्रा में जाली कागजात जब्त किए जाने की सूचना मिली है।इन्हें लेकर आयकर विभाग ने कंपनी के मालिकों और अकाउंटेंट्स से लंबी पूछताछ कर रही है।

    सूत्रों के अनुसार, विभाग को कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि कंपनी बड़े पैमाने पर आयकर चोरी कर रही है। योजना के अनुसार मंगलवार सुबह लगभग 120 अधिकारियों वाली 14 टीमों ने भुवनेश्वर के बरमुण्डा, शहीदनगर, कल्पना, पटिया समेत कई स्थानों तथा राज्य के बाहर भी एक साथ छापा मारा।

    बोरे भरकर जाली दस्तावेज बरामद

    छापेमारी के दौरान अलग–अलग कार्यालयों से बोरे–बोरे भरकर जाली दस्तावेज बरामद किए गए। जांच में यह सामने आया कि कंपनी आयकर चोरी के लिए ये नकली कागजात तैयार कर रही थी। आयकर विभाग ने जो अनुमान पहले लगाया था, उससे कहीं बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है।

    अब तक की कार्रवाई में विभाग ने कुल मिलाकर करोड़ों रुपये नकद जब्त किए हैं। एक अधिकारी के अनुसार छापेमारी और कम से कम तीन दिन और चल सकती है। अधिकारियों का अनुमान है कि जांच पूरी होने पर जब्त की गई नकदी और धोखाधड़ी की कुल राशि और भी बढ़ सकती है।