कोणार्क में खेत से मिला अज्ञात युवक का अधजला शव, क्षेत्र में दहशत

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी जिले के कोणार्क थाना क्षेत्र के बालीदोकन इलाके में शुक्रवार सुबह एक अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रायता साही के पास गोटा पाडिया स्थित एक खेत में स्थानीय लोगों ने शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो सकी थी, क्योंकि शव बुरी तरह जला हुआ था।

ग्रामीणों के अनुसार, सुबह-सुबह खेत की ओर जाने के दौरान लोगों की नजर अधजले शव पर पड़ी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।लोगों ने कहा कि इलाके में इस तरह की घटना पहली बार हुई है, जिससे डर और चर्चा का वातावरण बन गया है।

सूचना पाकर कोणार्क थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम और एसडीपीओ भी घटनास्थल की ओर रवाना हुए, ताकि वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की जांच की जा सके। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की कहीं और हत्या कर, सबूत मिटाने के इरादे से पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ से शव को जलाया गया और बाद में उसे यहां लाकर फेंक दिया गया।