कोणार्क में खेत से मिला अज्ञात युवक का अधजला शव, क्षेत्र में दहशत
ओडिशा के कोणार्क में एक खेत में अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव बुरी तरह जला हुआ था, जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी जिले के कोणार्क थाना क्षेत्र के बालीदोकन इलाके में शुक्रवार सुबह एक अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
रायता साही के पास गोटा पाडिया स्थित एक खेत में स्थानीय लोगों ने शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो सकी थी, क्योंकि शव बुरी तरह जला हुआ था।
ग्रामीणों के अनुसार, सुबह-सुबह खेत की ओर जाने के दौरान लोगों की नजर अधजले शव पर पड़ी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।लोगों ने कहा कि इलाके में इस तरह की घटना पहली बार हुई है, जिससे डर और चर्चा का वातावरण बन गया है।
सूचना पाकर कोणार्क थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम और एसडीपीओ भी घटनास्थल की ओर रवाना हुए, ताकि वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की जांच की जा सके।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की कहीं और हत्या कर, सबूत मिटाने के इरादे से पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ से शव को जलाया गया और बाद में उसे यहां लाकर फेंक दिया गया।
इधर, घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
एक ग्रामीण ने कहा कि सुबह खबर मिली कि खेत में जला हुआ शव पड़ा है, इसलिए हम सब यहां आ गए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को सख्त सजा दी जाए।
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान तथा पूरी घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच तेज कर दी है।
