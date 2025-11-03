7 हजार का घूस लेते अकाउंटेंट और चपरासी गिरफ्तार, UPI से हो रहा था लेनदेन

संवाद सहयोगी,संबलपुर। भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता सप्ताह के शेष होने के अगले ही बाद यानी तीन नवंबर को, संबलपुर मंडल विजिलेंस की टीम ने दो रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारियों को अपने ही एक सहकर्मी से सात हजार रुपए की रिश्वत वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रिश्वत का यह लेनदेन फोन- से यूपीआई से हो रहा था। ऐसे में, विजिलेंस ने दोनों आरोपितों के मोबाइल फोन को भी सबूत के तौर पर जब्त किया है।

विजिलेंस के सूत्र के अनुसार, रिश्वतखोरी की यह घटना सोमवार के अपरान्ह, बरगढ़ जिला के बरपाली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। स्वास्थ्य केंद्र के एक स्वास्थ्य कर्मचारी की शिकायत के बाद विजिलेंस ने औचक छापेमारी कर स्वास्थ्य केंद्र के अकाउंटेंट शेखरचंद्र साहू और चपरासी तमन्ना साहू को रंगेहाथ पकड़ा।

बकाया वेतन मंजूरी के लिए रिश्वत बताया गया है कि स्वास्थ्य केंद्र के संबद्ध स्वास्थ्य कर्मचारी का बकाया वेतन जारी करने, वेतन में वृद्धि और उसके बहुउद्देश्यीय पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारी(एमएसीपी) पदोन्नत्ति के बकाया वेतन मंजूरी के लिए फोन- पे यूपीआई के माध्यम से सात हजार रुपये की रिश्वत वसूला गया था।

पदोन्नत होने के बाद से शिकायतकर्ता स्वास्थ्य कर्मचारी उपरोक्त सीएचसी में संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (एमपीएमएचडब्ल्यू) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और पिछले तीन महीनों से अकाउंटेंट शेखरचंद्र साहू से वेतन वृद्धि, एमएसीपी की मंजूरी और लंबित बकाया वेतन के आहरण के लिए फाइल शुरू करने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन अकाउंटेंट शेखरचंद्र साहू और चपरासी तमन्ना साहू शिकायतकर्ता के बकाया वेतन के आहरण के लिए सात हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे।

लंबित बकाया वेतन निकालने से इनकार इसके अलावा, अकाउंटेंट शेखरचंद्र ने मांगी गई रिश्वत का भुगतान न होने की स्थिति में लंबित बकाया वेतन निकालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता स्वास्थ्य कर्मचारी ने संबलपुर मंडल विजिलेंस अधिकारियों से इसकी शिकायत कर दी।

शिकायतकर्ता स्वास्थ्य कर्मचारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, संबलपुर मंडल विजिलेंस की टीम ने सोमवार के अपरान्ह अकाउंटेंट शेखरचंद्र और चपरासी तमन्ना को शिकायतकर्ता से फोन- पे यूपीआई के माध्यम से सात हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।