Odisha Crime: नौकरी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर स्थिति लिंगीपुर में दया नदी के किनारे गैंगरेप की घटना के कुछ ही दिनों बाद, राजधानी में आज एक और सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की तरफ से किए जा रहे दावे की पोल खोल दिया है।

जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर में एक बार फिर दुष्कर्म घटना सामने आयी है।एक नाबालिग लड़की ने शहीद नगर पुलिस थाना के तहत एक किराए के मकान में दो लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है, जिससे शहर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने नाबालिग लड़की को डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर भुवनेश्वर बुलाया था। बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक पीड़िता को जानता था। यह घटना कथित तौर पर 18 दिसंबर को शहीद नगर के एक किराए के मकान में हुई थी।

पीड़िता घर से भागने में कामयाब रही और शहीद नगर पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज किया, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया।

जांच में मदद के लिए एक साइंटिफिक टीम को लगाया गया है और मौके से सबूत इकट्ठा किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की पुष्टि करने और यह पता लगाने के लिए कि क्या इसमें कोई और शामिल था?