भुवनेश्वर में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, कार्बाइन समेत 11 हथियार जब्त

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्करी नेटवर्क के दो संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कार्बाइन सहित 11 आग्नेयास्त्र जब्त किए हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस आयुक्त एस देवदत्त सिंह ने कहा है कि कमिश्नरेट पुलिस की स्पेशल क्राइम यूनिट ने शुक्रवार को भुवनेश्वर के खंडगिरी क्षेत्र में एक विशेष अभियान के दौरान दोनों हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों की पहचान सुमंत नायक (30), जो अनुगुल जिले का रहने वाला है, और सौभाग्य नायक (30), जो ढेंकानाल जिले से है, के रूप में की गई है।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि आरोपियों के वाहन को तब रोका गया जब वे अनुगुल से बरहमपुर जा रहे थे, जहां उन्हें आपराधिक तत्वों को हथियारों का बड़ा जखीरा सप्लाई करना था।

सिंह ने कहा कि बरामद किए गए गैरकानूनी हथियारों में दो 9 मिमी पिस्तौल, आठ 7.65 मिमी पिस्तौल और एक ऑटोमैटिक कार्बाइन शामिल है।

ये हथियार झारखंड और बिहार से लाए गए थे। दोनों व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास काफी बड़ा है और उन पर आर्म्स एक्ट उल्लंघन, लूट और डकैती सहित कई मामले दर्ज हैं।

पुलिस आयुक्त सिंह ने कहा कि हम अंतर-जिला और राज्य के अंदर सक्रिय गिरोहों के खिलाफ अभियान तेज कर रहे हैं ताकि सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके। हमें इसमें काफी सफलता मिली है।पिछले कुछ महीनों में कमिश्नरेट पुलिस ने 23 आग्नेयास्त्र जब्त किए थे।