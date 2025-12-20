Road Accident: ट्रक ने कार को 20 मीटर तक घसीटा, ड्राइवर ने कहा- मैंने मान लिया था कि अब सब कुछ खत्म 

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पावर हाउस चौराहे पर एक हाइवा ट्रक ने पीछे से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी और उसे करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे के वक्त कार चालक ट्रैफिक सिग्नल के हरा होने का इंतजार कर रहा था और कार ट्रैफिक पोस्ट के पास खड़ी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, कार पूरी तरह रुकी हुई थी, तभी पीछे से आ रहे हाइवा ट्रक ने तेज रफ्तार में उसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक उसे घसीटता हुआ चौराहे के पार करीब 20 मीटर तक ले गया, जिसके बाद जाकर वह रुका।सूत्रों के मुताबिक, टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पूरी तरह पिचक गई।

हालांकि, हादसे की भयावहता के बावजूद कार चालक और मालिक को कोई शारीरिक चोट नहीं आई। इस दुर्घटना के कारण व्यस्त चौराहे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और यातायात प्रभावित हुआ। घटना की खबर मिलते ही आसपास के स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए।

कार मालिक ने सुनाए दहशत भरे पल कार मालिक ने इस हादसे को मौत के बेहद करीब का अनुभव बताया।उसने कहा कि मैं ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा था और अभी-अभी इग्निशन ऑन किया ही था कि अचानक यह ट्रक कहीं से आ गया और मुझे घसीटने लगा।

उन्होंने आगे बताया मैंने आंखें बंद कर ली थीं और मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब सब खत्म हो गया है।बाद में जब आंखें खोलीं तो महसूस हुआ कि मुझे इतनी दूर तक घसीटा जा चुका है।मैंने तो मान लिया था कि मैं मर चुका हूं।