ब्रेक फेल होने से बेकाबू ट्रक ने मचाई तबाही, आठ बाइक और दो वैन को रौंदा

जागरण संवाददाता, अनुगुल। शुक्रवार को ओडिशा के कोरापुट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 पर सुनाबेड़ा आरटीओ कार्यालय के पास तकरीबन 11 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। ब्रेक फेल होने के बाद एक आइशर ट्रक अनियंत्रित हो गया और उसने सड़क पर खड़े व चल रहे कई वाहनों को टक्कर मार दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बेकाबू ट्रक ने दो पिकअप वैन और आठ बाइकों को जोरदार टक्कर मारी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आठों बाइकें पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे की चपेट में आकर सड़क किनारे लगा एक बिजली का खंभा भी टूट गया।

पिकअप वैन का चालक गंभीर रूप से घायल दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद सड़क पर जमा स्थानीय लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। दुर्घटना के कारण इस मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए वाहनों की आवाजाही सामान्य कराने के प्रयास शुरू कर दिए।