ओडिशा में चलती ट्रेन के सामने रील बनाना पड़ा महंगा, 15 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। इंटरनेट मीडिया की चकाचौंध में रील बनाने का जुनून एक किशोर की जान ले गया। चलती ट्रेन के सामने रील शूट करना 15 वर्षीय विश्वजीत साहू के लिए मौत का सबब बन गया। चंदनपुर ओवरब्रिज पर रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, बासेलीसाही थाना क्षेत्र के मंगला घाट निवासी दिलीप कुमार साहू का पुत्र विश्वजीत (15) यूट्यूब पर रील्स बनाया करता था। बुधवार को वह अपने दोस्त संतोष कुमार साहू के साथ चंदनपुर ओवरब्रिज पर गया था। दोनों ने मिलकर ट्रेन के सामने खतरनाक रील बनाने की योजना बनाई। जैसे ही पुरी की ओर जा रही अनुगुल मेमू ट्रेन ट्रैक के करीब पहुंची, विश्वजीत कैमरे के सामने खड़ा होकर रील शूट करने लगा। इसी दौरान पैर फिसलने से वह ट्रैक पर जा गिरा और ट्रेन की चपेट में आ गया। संतोष उस वक्त मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन यह नहीं जानता था कि उसके सामने कुछ ही पल में हादसा हो जाएगा।