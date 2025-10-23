ओडिशा में चलती ट्रेन के सामने रील बनाना पड़ा महंगा, 15 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत
ओडिशा के संबलपुर जिले में एक 15 वर्षीय किशोर की चलती ट्रेन के सामने रील बनाने के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। किशोर रेलवे स्टेशन के पास वीडियो बना रहा था, तभी वह ट्रेन की चपेट में आ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। इंटरनेट मीडिया की चकाचौंध में रील बनाने का जुनून एक किशोर की जान ले गया। चलती ट्रेन के सामने रील शूट करना 15 वर्षीय विश्वजीत साहू के लिए मौत का सबब बन गया। चंदनपुर ओवरब्रिज पर रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार, बासेलीसाही थाना क्षेत्र के मंगला घाट निवासी दिलीप कुमार साहू का पुत्र विश्वजीत (15) यूट्यूब पर रील्स बनाया करता था। बुधवार को वह अपने दोस्त संतोष कुमार साहू के साथ चंदनपुर ओवरब्रिज पर गया था।
दोनों ने मिलकर ट्रेन के सामने खतरनाक रील बनाने की योजना बनाई। जैसे ही पुरी की ओर जा रही अनुगुल मेमू ट्रेन ट्रैक के करीब पहुंची, विश्वजीत कैमरे के सामने खड़ा होकर रील शूट करने लगा।
इसी दौरान पैर फिसलने से वह ट्रैक पर जा गिरा और ट्रेन की चपेट में आ गया। संतोष उस वक्त मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन यह नहीं जानता था कि उसके सामने कुछ ही पल में हादसा हो जाएगा।
घटना के बाद संतोष ने तुरंत परिजनों को सूचना दी और विश्वजीत को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया। पुलिस ने 40/25 नंबर के तहत एक अस्वाभाविक मृत्यु मामला दर्ज कर शव को परिजनों को सौंप दिया।
इस दर्दनाक घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने युवाओं से सोशल मीडिया के लिए जान जोखिम में डालने वाले वीडियो न बनाने की अपील की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।