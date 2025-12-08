Language
    कटक में T20 मैच के चलते बदल गया ट्रैफिक प्लान, घर से निकलने से पहले चेक करें नया रूट

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:43 AM (IST)

    कटक में टी20 मैच के कारण ट्रैफिक प्लान बदल दिया गया है। शहर में यातायात को सुचारू रखने के लिए कई रास्तों में परिवर्तन किए गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के ...और पढ़ें

    कटका का ट्रैफिक प्लान। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बारबाटी स्टेडियम में होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से पहले कटक कमिश्नरेट पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी है। दोनों ही टीम के खिलाड़ी आज स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। खिलाड़ियों व अभ्यास सत्र को देखने के लिए बारबाटी स्टेडियम और आसपास भीड़ बढ़ने की संभावना है।

    पुलिस कमिश्नर एस. देवदत्त सिंह ने कहा है कि इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कई मार्गों पर वाहन आवागमन पर रोक लगाई है। ये प्रतिबंध 8 तारीख को दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक और 9 दिसंबर को सुबह 8 बजे से भीड़ कम होने तक लागू रहेंगे।

    पुलिस ने बताया कि मातामठ की ओर से महानदी रिंग रोड पर आने वाले सभी वाहन नीचे बाली यात्रा मैदान में पार्किंग कर सकेंगे। केवल पास वाले वाहन बस डिपो की गली से होकर ऊपर बाली यात्रा मैदान में पार्क किए जा सकेंगे।

    हावड़ा मोटर चौराहे और मणिसाहू चौक से आने वाले वाहन गिरनार होटल चौराहे से पुराने लॉ हॉस्टल चौक होकर महानदी रिंग रोड पहुंचकर नीचे बाली यात्रा मैदान में पार्क कर सकेंगे। पास के बिना कोई वाहन बीजू पटनायक चौक या चंडी चौक की ओर से बारबाटी स्टेडियम नहीं जा सकेगा। उन्हें नीचे बाली यात्रा मैदान में ही पार्किंग करनी होगी।

    आनंद भवन चौक से किला फोर्ट होकर बाली यात्रा मैदान की ओर जाना किसी भी वाहन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं कैंटोनमेंट थाना चौक से नीचे बाली यात्रा मैदान में वाहन रखे जा सकेंगे।

    समाज कार्यालय चौक की ओर से पास रहित वाहन हनुमान मंदिर चौक से सीधा मधुसूदन प्रतिमा की ओर नहीं जा सकेंगे। पासधारी वाहन वाईएमसीए रोड और लायंस आई हॉस्पिटल की ओर से ओडिशा क्रिकेट अकादमी मैदान में अपनी गाड़ी पार्क कर सकेंगे। रिजर्व पुलिस लाइन की ओर से आने वाले वाहन ओडिशा पुलिस एसोसिएशन (ओपीए) के पास से बारबाटी स्टेडियम नहीं जा सकेंगे।

    पास के बिना कोई वाहन मधुसूदन स्टैच्यू चौक से बारबाटी स्टेडियम तथा लायंस आई हॉस्पिटल चौक से किल्खाना रोड होकर स्टेडियम नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन महानदी रिंग रोड से होकर नीचे बाली यात्रा मैदान में पार्क कर सकेंगे।

    भारी वाहनों के महानदी और काठजोड़ी रिंग रोड तथा शहर के बीच आने-जाने पर भी रोक रहेगी। सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होगा। 8 तारीख को खिलाड़ियों के अभ्यास मैच के लिए चहाटा चौक और शिखरपुर चौक से बस डिपो तक दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन चलना पूरी तरह बंद रहेगा।

    उपरोक्त प्रतिबंध फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, पुलिस आदि आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों पर लागू नहीं होंगे। आम जनता से अपील की गई है कि प्रतिबंधित मार्गों का उपयोग न करें और अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करें।